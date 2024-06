Virou brasileiro? Chael Sonnen vai a estádio de futebol e interage com torcedores

Com direito a camiseta do time e cerveja no ambulante, Chael Sonnen assistiu pela primeira vez a uma partida de futebol em um estádio no Brasil. O lutador americano está no país para enfrentar, mais uma vez, Anderson Silva, no Spaten Fight Night, que acontece neste sábado (15).

Após reunir centenas de pessoas na encarada em plena Avenida Faria Lima, parece que Sonnen quer buscar a simpatia de brasileiros e, para isso, resgatou um dos pontos altos do início da rivalidade com o Spider: se Anderson era apoiado e torcia por uma equipe do país, nada melhor do que se tornar torcedor do principal time arquirrival. Assim, na época, ele optou pelas cores alviverdes e, anos depois, ele comparece ao estádio na Barra Funda.

Logo em seu primeiro jogo de futebol no país, o americano pareceu bem adaptado: com cerveja na porta do estádio, entrosamento com os torcedores e muita torcida.

Chael Sonnen – Crédito: Wander Roberto

“Estou me divertindo muito. Este é meu primeiro jogo de futebol. A energia dos torcedores é incrível. Nunca cheguei a ser um torcedor. Eu gostaria de saber o que eles estão dizendo e cantando e de ter as coisas que estão acenando. Parece que estão todos se divertindo muito também”, disse Sonnen durante o jogo.

Quem marcou presença ao lado dele em um dos camarotes do estádio foi João Vicente. O ator e apresentador não esconde a paixão pelo esporte, ainda mais quando falamos de futebol e artes marciais. Recentemente, ele até fez a estreia no boxe e, no último domingo, esteve no treino aberto de Anderson Silva no Rio de Janeiro.

Feliz no estádio, Sonnen agora só quer mais uma coisa no Brasil: derrotar Anderson Silva. Resta saber o resultado do duelo no Spaten Fight Night.