Virginia Fonseca traz bons resultados ao SBT e anima emissora

Sucesso na internet com mais de 40 milhões de seguidores, Virginia Fonseca já é considerada o maior acerto do SBT em 2024. A influenciadora aumentou a audiência e o faturamento do sábado à noite na TV da família Abravanel com menos de seis meses no ar.

De todas as estreias promovidas neste ano -e não foram poucas-, o programa dela é o que tem melhor desempenho. Segundo dados do Kantar Ibope obtidos pelo F5, o Sabadou já foi visto por 44,9 milhões de telespectadores desde que entrou no ar, em abril. É mais do que o dobro do que o horário costumava alcançar.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), índice que reúne as 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, o Sabadou garantiu a vice-liderança em todas as vezes em que foi ao ar durante o mês de agosto, e marcou 3,8 pontos na média parcial, contra 3,2 da Record. A Globo alcançou 14 pontos. Cada ponto equivale a 191 mil pessoas.

Na Grande São Paulo, principal praça para o mercado publicitário, o programa ficou na segunda colocação em 90% das vezes desde sua estreia e acumula 17 semanas de invencibilidade. Na média geral, acumula 4,1 pontos contra 3,2 da Record neste período. A Globo conseguiu 13 pontos.

A capital onde Virginia Fonseca é mais vista é Fortaleza (CE). São 4,7 pontos de média desde abril. É um índice 47% maior em relação ao registrado pela Record, que obteve 3,2 pontos de média.

Os números acima do esperado surpreenderam o SBT, segundo F5 apurou. De início, houve receio do mercado publicitário em investir em seu programa. Mas agora, com os índices de audiência em crescimento, há fila de anunciantes para um espaço em intervalos comerciais de Virginia, e já há um interessado em patrocinar o Sabadou.

Atualmente, a apresentadora está afastada do trabalho para dar à luz seu terceiro filho, mas deixou uma leva de programas já gravados. Para 2025, a emissora planeja aumentar a presença de Virginia em sua grade, seja participando de outras atrações, ou em projetos novos para o digital.