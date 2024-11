Virginia Fonseca surpreende com decoração natalina luxuosa em Goiânia

A influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu transformar sua residência em Goiânia em um verdadeiro espetáculo natalino. Atualmente desfrutando de uma temporada com a família em sua propriedade em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, Fonseca não poupou esforços para garantir que sua casa no Centro-Oeste do Brasil estivesse à altura da celebração.

Para tal empreitada, a influenciadora contratou uma empresa especializada que se encarregou de toda a decoração. A residência agora conta com uma árvore de Natal deslumbrante, luzes cintilantes e uma figura luminosa do Papai Noel, compondo um cenário que promete encantar os olhos.

Conforme divulgado por Virginia em suas redes sociais, ela planeja compartilhar o resultado final assim que a montagem estiver completa. A expectativa é grande para o momento em que suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, retornem de Mangaratiba e se deparem com o jardim ricamente adornado.

Essa iniciativa reflete não apenas o gosto pessoal da influenciadora por celebrações em grande escala, mas também seu desejo de proporcionar momentos mágicos para sua família durante as festividades de fim de ano. As imagens da transformação estão sendo aguardadas com entusiasmo pelos seguidores, ansiosos para ver a magnitude da decoração natalina na residência goiana.