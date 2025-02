Virginia Fonseca recebe surpresa do marido Zé Felipe durante gravações

Na última quarta-feira, 12 de fevereiro, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi agraciada com uma surpresa romântica do marido, o cantor Zé Felipe, durante a gravação do programa Sabadou, transmitido pelo SBT. Após dois dias intensos de trabalho em São Paulo, Virginia se emocionou ao receber flores e presentes do parceiro.

Em suas redes sociais, a apresentadora expressou sua gratidão: “Depois de 2 dias intensos de gravações (que ainda não acabaram), receber esse carinho do meu gato é simplesmente incrível!”. Ela também aproveitou para reafirmar seu amor: “Não existe outro desse no mundo viu?! Te amo, obrigada por tudo!!! Obrigada por cuidar de nós, que Deus abençoe nossa união para sempre”.

A demonstração pública de afeto rapidamente conquistou a atenção dos internautas. Comentários elogiosos surgiram em resposta à postagem, com muitos admirando o relacionamento do casal. “Não existe mesmo não! Parabéns, você foi a sortuda”, afirmou uma seguidora. Outra comentou: “Nós mulheres que sonhamos em encontrar o nosso Zé”, enquanto uma terceira declarou: “Riquíssima, e nem tô falando de dinheiro”.

Virginia e Zé Felipe são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Recentemente, a influenciadora Poliana Rocha, sogra de Virginia e esposa do sertanejo Leonardo, também abordou sua relação com a nora em uma interação nas redes sociais. Ao ser questionada sobre rumores de competição entre elas, Poliana desmentiu as especulações e enfatizou que mantém uma ótima relação com Virginia.