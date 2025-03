Virginia Fonseca é chamada de ‘nova Hebe Camargo’ e comemora: ‘Eu gosto’

No último sábado, Virginia Fonseca, conhecida por sua presença semanal nas noites do SBT, compartilhou suas reflexões sobre as comparações feitas entre ela e a icônica apresentadora Hebe Camargo, reconhecida como a Rainha da TV brasileira. A revelação ocorreu durante uma entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, após o casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, realizado na quinta-feira (13).

A artista não hesitou em abordar a questão, afirmando: “Eu gosto do elogio, a Hebe é um ícone, mas fico tipo: será? Não sei… Sabe quando você é grata, mas, ao mesmo tempo, não tem certeza?” A sinceridade de Virginia destaca seu reconhecimento pela importância de Hebe na história da televisão brasileira, ao mesmo tempo em que expressa suas dúvidas sobre a comparação.

Leonardo, sogro de Virginia e respeitado cantor sertanejo, também se manifestou sobre as analogias que envolvem a influenciadora digital. Em declarações ao blog de Samila Gomes, ele enfatizou que não se deve fazer comparações diretas. “Não vou comparar não, porque a gente tinha uma grande apresentadora que é a Hebe Camargo. Mas outras pessoas de dentro da televisão já compararam. Ela fala com muita liberdade e não escolhe palavras para agradar ninguém”, disse Leonardo.

O cantor elogiou o talento de Virginia, afirmando: “A Virginia é uma meninona talentosíssima; acho que foi uma coisa mandada de Deus também. O primeiro programa dela eu fui convidado e ela disse: ‘Léo, tem que ser você, porque é o meu primeiro e você me ajuda lá’. E eu vi que realmente ela nasceu para apresentar”.

Além disso, um episódio curioso envolvendo João Victor, padrinho da filha de Virginia, Maria Alice, chamou a atenção nas redes sociais. Durante uma sessão de perguntas e respostas em suas plataformas digitais, um internauta questionou se Virginia era narcisista. A resposta veio diretamente do marido da influenciadora, Zé Felipe. Com humor característico, ele afirmou: “Não, ela é masoquista; gosta de apanhar. Toda vez é pisada na cabeça e daquele jeito”, brincou o cantor sertanejo.

Esses momentos mostram não apenas a dinâmica familiar entre os influenciadores e artistas envolvidos, mas também revelam como as figuras públicas lidam com comparações e críticas em um ambiente repleto de atenção midiática.