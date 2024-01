Virginia Fonseca celebra gravidez do terceiro filho

Na noite de quarta-feira (17), Virginia Fonseca revelou que está aguardando seu terceiro filho.

Junto com Zé Felipe e suas filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano, a influenciadora postou uma série de imagens para anunciar a novidade.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra! Toda honra e glória a Deus 🙌🏻 2024 É NOSSO 💜💖”, publicou no Instagram.

Virginia e Zé Felipe estão juntos desde 2020.