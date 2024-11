Virada Sustentável acontece em SP

O maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável, tem início nesta quinta-feira (28) em São Paulo, celebrando sua 14ª edição. Com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), o festival convida o público a refletir sobre questões prementes como mudanças climáticas, consumo responsável, justiça ambiental e conservação da biodiversidade.

Ao longo de sua programação, que se estende até o dia 1º de dezembro, mais de 800 atividades estão previstas para todas as idades. Estas são distribuídas em três categorias principais: cultura, ação e conhecimento, abrangendo desde apresentações artísticas até oficinas práticas e seminários informativos.

Entre os destaques deste ano estão dois piqueniques coletivos programados para o sábado (30). Um deles ocorrerá no Parque do Bixiga, com a participação do bloco de samba Vai-Vai, enquanto o outro acontecerá no Parque Augusta, com apresentações musicais ao vivo.

Além disso, o evento busca ampliar o acesso ao cinema, uma forma de arte que muitas vezes é inacessível devido aos custos das sessões. Para tanto, estão planejadas exibições ao ar livre em locais como o Elevado João Goulart (popularmente conhecido como Minhocão), o Parque Ecológico Tietê e a Casa das Rosas. Este último também será palco do Slam das Minas SP, uma competição de poesia que contará com sete finalistas e três rodadas eliminatórias, com a primeira rodada abordando o tema da sustentabilidade.

Para os entusiastas da arte urbana que contribui para o vasto museu a céu aberto que é São Paulo, a programação inclui instalações dos artistas Mundano e Eduardo Baum. Haverá também projeções das obras de Pedro Vinicio, um jovem artista conhecido nas redes sociais por suas mensagens irônicas e desenhos singulares.

A rede de parceiros desta edição do festival é composta por diversos espaços culturais espalhados pela cidade, garantindo uma ampla disseminação das atividades. Entre eles estão unidades do Sesc SP, Senac, Fábricas de Cultura, além de parques municipais e estaduais, Centros Educacionais Unificados (CEU) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).