Virada ODS da Prefeitura reuniu público de cerca de 7 mil pessoas no fim de semana (22 e 23)

A Virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que aconteceu neste sábado (22) e domingo (23), reuniu um público de cerca de 7 mil pessoas. Foi a terceira edição do evento gratuito promovido pela Prefeitura com o objetivo engajar a população em ações que contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável. O público pode acompanhar as atrações culturais e serviços à população em uma programação que promoveu a conscientização acerca do tema.

No Vale do Anhangabaú, os participantes acompanharam no sábado (22) as apresentações da Orquestra Coração da Viola, Renato Teixeira e Paula Mattos, que se apresentaram no palco principal da Virada. No domingo, tivemos Duo Àvuá, Black Mantra e Rincon Sapiência. Nos demais palcos, Vão Livre e Chão, mais apresentações artísticas de som e dança encantaram os espectadores.

A Virada contou também com atividades extras, realizadas de maneira contínua durante todo o primeiro semestre. Entre elas, 200 jovens da ONG Papa Francisco foram recebidos na prefeitura com palestras e o vídeo Virada de Chave, sobre os objetivos. No dia de ação global, 1,8 mil jovens participaram das ações de disseminação da Virada ODS e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Também foi realizada a formação de 280 professores para o ensino dos objetivos dos ODS, com a distribuição de mais de 14 mil revistas da Turma da Mônica temáticas para jovens das escolas municipais.

Na Praça das Artes, a programação contou com debates sobre temas como educação, sustentabilidade, segurança alimentar, trabalho e combate à desigualdade. Para as crianças, a Virada ODS 2024 trouxe uma contação de histórias, apresentando um novo personagem para ensinar sobre os temas centrais: Emília ODS, do escritor André Barreto. Além disso, mais 18 tendas com prestação de serviços da Prefeitura estavam à postos para facilitar a vida da população. No domingo (23), aconteceu o encontro de ciclistas, com mais de 2 mil participantes e empréstimo de 200 bicicletas.

Internacionalização

Em sua terceira edição, a Virada também expandiu ainda mais sua influência para além do Brasil, anunciando o Dia Regional de Ação pelos ODS, também na Praça das Artes, durante o encontro Rede Mercocidades. A iniciativa busca a internacionalização da Virada ODS, promovendo a troca e o fortalecimento de boas práticas entre os países, a exemplo da cidade de São Paulo, além da municipalização da Agenda 2030 nas governanças locais do Mercocidades.