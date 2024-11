Virada Inclusiva traz diversidade e conscientização em Santos

A cidade de Santos se prepara para sediar a Virada Inclusiva 2024, um evento emblemático promovido pela Coordenadoria de Defesa de Política para Pessoa com Deficiência (Codep), sob a Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos (Semulher). Ocorrendo entre os dias 3 e 9 de dezembro, a programação é aberta ao público e visa fortalecer a conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência por meio de atividades culturais, esportivas e educacionais distribuídas em diversos locais da cidade.

O evento tem como meta integrar pessoas com e sem deficiência, promovendo uma reflexão sobre a inclusão cotidiana. A agenda contempla uma série de palestras, exibições de documentários, apresentações culturais e rodas de conversa. Dentre os temas destacados estão discussões sobre maternidade atípica, empreendedorismo inclusivo e estratégias para aprimorar a acessibilidade urbana. Além disso, haverá eventos esportivos adaptados e atividades destinadas aos servidores públicos.

“A relevância do dia 3 de dezembro tem sido reafirmada em Santos ao longo dos últimos 11 anos. Nossa missão é reunir aqueles que praticam a inclusão e acessibilidade, seja no âmbito público ou na sociedade civil. A cooperação entre o Poder Público e a sociedade é essencial para fomentar visibilidade, pertencimento e protagonismo desse segmento, além de sensibilizar toda a população”, afirmou Cris Zamari, coordenadora da Codep.

Dentre as atividades previstas estão sessões no Museu da Imagem e do Som de Santos, como a apresentação “Antes que as Luzes se Apaguem”, por Any Kethellen Magalhães Beltrante, e diálogos sobre maternidade atípica conduzidos por Cristina Atanes. Também ocorrerão graduações do Projeto Capoeira Escola para Todos na Vila Criativa – Vila Nova.

Além disso, o evento inclui reuniões da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e debates sobre cidades acessíveis com especialistas como o arquiteto Daniel Proença. As discussões também abordarão o combate ao capacitismo em conformidade com a Lei Municipal 4.461/24.

No encerramento, servidores públicos terão destaque em um dia inteiro de atividades no Auditório do Empreendedorismo. Palestras com especialistas discutirão desafios enfrentados por servidores públicos com deficiência visual e física, bem como abordagens sobre o Transtorno do Espectro Autista.

A iniciativa reflete os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os artigos voltados para a Redução das Desigualdades e Paz, Justiça e Instituições Eficazes, destacando seu compromisso com uma sociedade mais inclusiva.