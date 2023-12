Virada Inclusiva reuniu atrações culturais e esportivas em sua abertura, na Av. Paulista

Os cidadãos presentes na Avenida Paulista neste último domingo (3) puderam participar da abertura oficial da Virada Inclusiva, programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que reúne municípios, entidades, instituições e sociedade civil para atividades inclusivas culturais, esportivas e de lazer em todo o estado. A edição de 2023 promove o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais”.

O evento de abertura ocorreu no Palacete Joaquim Franco de Mello, localizado na Avenida Paulista, nº 1.919, na capital de São Paulo. Estavam presentes o secretário e a secretária executiva de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa e Claudia Carletto, o coordenador do eixo Cultura da SEDPcD, Cassio Rodrigo, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, a conselheira titular e secretária do Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiência, Camila Tapia, entre outras autoridades.

“É com grande entusiasmo que celebramos a realização da Virada Inclusiva em todo o nosso estado. Este evento não apenas fomenta a diversidade, mas reafirma nosso compromisso com a inclusão. É um momento de união, onde todos se tornam agentes de mudança. A iniciativa é um convite para construirmos juntos uma sociedade mais igualitária, onde as diferenças são celebradas e respeitadas. Que este evento inspire e fortaleça nossos laços”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

As atrações culturais ficaram a cargo da Banda Infinita Visão, Grupo Sambalaio (formado só por mulheres em prol da inclusão no samba), Trupe Brincante Ritmos do Coração, Grupo Guaré (acompanhado de uma musicista autista), DJ Pedrão de Taubaté (artista com síndrome de Down), Banda de Seguranças do Metrô e Conservatório de Música de Tatuí (alunos com deficiência visual).

A parte externa do Palacete contou com diversos estandes oferecendo serviços para a população com deficiência. Estavam presentes equipes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Procon-SP para receber a população e orientar em suas respectivas áreas; do Centro de Integração da Cidadania (CIC), com auxílio para emissão de documentos; do Centro de Referência e Treinamento (CRT/SP), com oferecimento de autoteste para HIV/Aids e oferta de PREP; do Polo de Empregabilidade Boa Vista (PEI), que integra o programa Meu Emprego Inclusivo, para receber e encaminhar currículos; equipe do Centro de Informação à Pessoa com Deficiência, iniciativa da SEDPcD, para a realização de reparos em cadeiras de roda e bengalas; do ICOM, serviço contratado pela SEDPcD para a implementação da Central de Interpretação de Libras nos órgãos públicos estaduais por meio do programa São Paulo São Libras; do Poupatempo Lapa, para a emissão da Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA); da Dream Bike, entidade parceira que disponibilizou bicicletas adaptadas para experimentação do público.

Com o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais”, a iniciativa visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas e acessíveis em todo o estado, com o apoio de uma rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores para atividades culturais, esportivas e de lazer. A ação acontece até 10 de dezembro.

Clique aqui e veja a programação completa.