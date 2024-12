Virada Inclusiva 2024: Grafiteiro Odrus realiza intervenção artística em mural no Jabaquara

Nos dias 4 e 5 de dezembro, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e a EMTU promovem a ação “Inclusão e Arte Urbana”, como parte da programação da Virada Inclusiva 2024. A iniciativa combina a criação de um grande mural em grafite de autoria do artista Odrus, que possui deficiência auditiva, com uma série de oficinas inclusivas de artes visuais.

O evento tem como objetivo integrar pessoas surdas e ouvintes em um espaço criativo e acessível, no Centro de Atendimento ao Passageiro Especial (CAPEs/EMTU). A arte em grafite será produzida no muro de 73 metros quadrados ( 24,5m de comprimento por 3m de altura) da unidade.

A inspiração do artista partiu do tema da Virada Inclusiva da SEDPcD, “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!” e terá como tema desenhos e ilustrações baseados na inclusão e na acessibilidade, colocando as pessoas com deficiência como atores centrais de suas próprias histórias.

Serão realizadas, ainda, quatro oficinas ao longo dos dois dias, com turmas pela manhã (10h às 12h) e à tarde (14h30 às 16h30). Para participar das oficinas basta comparecer ao local.

Serviço

“Inclusão e Arte Urbana” – mural colaborativo e oficinas inclusivas

Datas: 04 e 05 de dezembro de 2024.

Horários das Oficinas: Manhã: das 10h às 12h. Tarde: das 14h30 às 16h30.

Local: Centro de Atendimento ao Passageiro Especial (CAPEs/EMTU).

Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2654 – Jabaquara, São Paulo – SP.

Virada Inclusiva

A Virada deste ano tem o apoio e a parceria das secretarias estaduais da Educação (Seduc-SP), que pela primeira vez participará do evento em diversas atividades promovidas por 44 Diretorias Regionais de Ensino (DRE); de Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil), nas diversas ações espalhadas por 23 parques estaduais; e da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SCEIC-SP), promovendo iniciativas nos museus.

Além disso, a programação traz ações de duas entidades do Sistema S, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Social da Indústria (Sesi); dos 12 campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp); diversas unidades das Apaes no estado de SP e da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (Feapaes – SP).

Confira aqui a programação completa da 14ª edição da Virada Inclusiva – “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”

CAPES – Jabaquara: O Centro de Atendimento ao Passageiro Especial (Capes) da EMTU oferece suporte a pessoas com deficiência que buscam a gratuidade no transporte metropolitano. Localizado no Jabaquara, em São Paulo, o CAPES possui estrutura acessível e uma equipe preparada para orientar no processo de emissão da Carteira de Identificação do Passageiro Especial. O centro também dispõe de tradução em libras, promovendo um atendimento inclusivo. Mais de 500 mil pessoas já foram beneficiadas, refletindo o compromisso da EMTU com a inclusão, acessibilidade e respeito aos direitos de todos.

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2654 – Jabaquara – São Paulo

Central de Atendimento pelos Telefones: (11) 5021-3838, 5021-4224 e 5021-4343

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 8h às 17h

E-mail exclusivo para agendamento on-line: [email protected]