Virada Esportiva Inclusiva de Santo André começa nesta quarta (26)

Começa nesta quarta-feira (26) e segue até sexta-feira (28) a Virada Esportiva Inclusiva de Santo André, um evento que pretende reunir cerca de mil pessoas com deficiência e sem deficiência em prol da prática do esporte adaptado. A iniciativa é uma ação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Instituto Incentivar Esporte e Cultura e patrocínio da Braskem, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte.

A abertura da Virada acontece às 8h30 da quarta, no Centro Público de Formação Profissional João Amazonas, com roda de conversa sobre o tema “Diálogos sobre o esporte e a pessoa com deficiência: possibilidades de inclusão”, uma atividade teórica e de conscientização que promete ser um espaço acolhedor para compartilhamento de experiências, insights e estratégias para promover a inclusão.

A atividade é aberta e as inscrições devem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/CkT5GGdgSwCm7tYRA. Os participantes receberão certificado.

Mostrar para a sociedade a importância e o potencial do paradesporto para mudar vidas e promover a inclusão é uma dos principais objetivos da Virada Esportiva Inclusiva, segundo a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino. “A Virada foi pensada para envolver crianças a partir dos seis anos, adolescentes e adultos, com ou sem deficiência, os profissionais da educação física, as entidades que atuam junto às pessoas com deficiência. Todos estão convidados a participar e passar pela vivência da prática esportiva adaptada”, destaca Valéria.

Na quinta-feira (27), na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Machado de Assis, localizada no Parque Represa, começam as atividades práticas. Haverá vivências para a sensibilização dos alunos e professores de escolas públicas parceiras em cinco modalidades (atletismo, bocha, hóquei sobre piso, voleibol sentado e xadrez) com a presença de atletas paralímpicos.

Na sexta-feira, último dia da Virada, a programação é composta por atividades no “Espaço Experimentações”, que acontecerão entre 8h e às 12h no Sesc Santo André. Um circuito de atividades paralímpicas será instalado no local, com 11 estações, ou seja, espaços que abrigam modalidades, como atletismo, parabadminton, basquete em cadeiras de rodas, futebol de 5 (para pessoas cegas), rugby em cadeira de rodas, goalball, vôlei sentado, handebol, hóquei sobre piso, bocha e xadrez para pessoas com deficiência visual.

Cada uma das estações dentro do “Espaço Experimentações” terá um coordenador qualificado e três professores (profissionais de educação física com ou sem deficiência) na apresentação do esporte. Os participantes vão aprender na prática sobre as regras e as técnicas de cada jogo e modalidade.

“O objetivo é permitir que o público realmente vivencie as 11 modalidades. O resultado esperado é de que esta metodologia proporcione uma experiência social e esportiva para a pessoa com ou sem deficiência por meio da experimentação do esporte adaptado”, afirma Paulo Pontes, presidente do Instituto Incentivar, realizadora da Virada Esportiva Inclusiva.

O coordenador do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, acrescenta que o esporte é o melhor meio para inclusão de pessoas com deficiência. “Além de sofrerem preconceito, elas podem fazer uma autoavaliação equivocada de que são incapazes. O esporte, porém, transforma e ressignifica vidas, criando ídolos e grandes exemplos de superação, principalmente para as novas gerações”.

A Virada Esportiva Inclusiva tem como público-alvo crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, e idade mínima de 6 anos. A programação completa pode ser encontrada no Instagram do evento (@viradaesportivainclusiva).

Serviço

Virada Esportiva Inclusiva de Santo André – de 26 a 28 de junho

Abertura e roda de conversa sobre o tema “Diálogos sobre o esporte e a pessoa com deficiência: possibilidades de inclusão

Data: 26/6/24 (quarta-feira), às 8h30

Local: CPFP João Amazonas

Rua Antônio Sebastião Esquarize, 1 – Jardim Rina

Inscrições : https://forms.gle/CkT5GGdgSwCm7tYRA

Vivência para estudantes

Data: 27/6/24 (quinta-feira), às 8h30

Local: Emeief Machado de Assis

Estrada do Pedroso, 531 – Parque Represa

Espaço Experimentações – Vivências Esportivas Inclusivas

Data: 28/6/24 (sexta-feira)

Local: Sesc

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar