Virada Esportiva Inclusiva chega a Santo André e prevê atender mil pessoas gratuitamente

Santo André, no ABC paulista, receberá, entre 26 e 28 de junho, a Virada Esportiva Inclusiva (VEI), que acontece gratuitamente em três locais diferentes da cidade, com uma expectativa de receber público de cerca de mil pessoas e ser o maior encontro do paradesporto no município.

“O objetivo é permitir que o público realmente vivencie uma das onze modalidades. O resultado esperado é de que esta metodologia proporcione uma experiência socio esportiva para a pessoa com ou sem deficiência por meio da experimentação do esporte adaptado”, afirma Paulo Pontes, presidente do Instituto Incentivar, realizadora da Virada Esportiva Inclusiva.

A Virada Esportiva Inclusiva de Santo André conta com patrocínio da Braskem, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. No final do ano passado, ela teve sua terceira edição em Campinas (SP) e terá, no segundo semestre deste ano, uma em Maceió (AL).

Para Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, a companhia acredita na transformação que o esporte proporciona na vida das pessoas. “Educação e esporte são capazes de promover uma verdadeira transformação na vida das crianças e adolescentes. Por isso, apoiar projetos como o Virada Esportiva Inclusiva faz parte do compromisso da Braskem com a comunidade nas regiões”, ressalta.

Dividido em três dias, a VEI tem como público crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, e idade mínima de 6 anos. No primeiro dia (26), no Auditório do Centro Público Profissional João Amazonas, a atividade será de teoria e conscientização, com a abertura oficial e roda de conversa com atletas, tratando das possibilidades de inclusão. Já na quinta-feira (27), na EMEIEF Machado de Assis, no bairro Parque Represa, se iniciam as atividades práticas, com pequenas vivencias para a sensibilização dos alunos e professores de escolas públicas parceiras, em cinco modalidades (atletismo, bocha, hóquei sobre piso, voleibol sentado e xadrez). Na sexta-feira (28), último dia, serão realizadas as atividades no “Espaço Experimentações”, no Sesc, onde o formato de circuito de atividades convida o público a vivenciar, experimentar e se aproximar das modalidades paradesportivas oferecidas pela programação.

Cada uma das estações dentro do “Espaço Experimentações” terá uma modalidade, um coordenador qualificado e três instrutores especializados (atletas com deficiência praticante da modalidade) na apresentação do esporte. Os instrutores, com o apoio dos auxiliares, transmitirão as regras e as técnicas de cada jogo e modalidade, além de orientar sobre os procedimentos de segurança e demais curiosidades sobre o esporte para o público geral.

Nesse formato, cada clínica tem a sua capacidade de atendimento, tempo médio de duração, regras e estruturação física. No total, serão onze espaços reservados para: atletismo, parabadminton, basquete em cadeiras de rodas, futebol de 5 (deficientes visuais), rugby em cadeira de rodas, goalball, vôlei sentado, handebol, hóquei sobre piso, bocha e xadrez para deficientes visuais.

O coordenador do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, afirma que o esporte é o melhor meio para inclusão de pessoas com deficiência. “Além de sofrerem preconceito, elas podem fazer uma autoavaliação equivocada de que são incapazes. O esporte, porém, transforma e ressignifica vidas, criando ídolos e grandes exemplos de superação, principalmente para as novas gerações.”

A programação completa pode ser encontrada no Instagram do evento (@viradaesportivainclusiva).

SERVIÇO

Virada Esportiva Inclusiva – Santo André

Quando: 26 a 28 de junho

Horário: 8h às 12h

Locais: Centro Público Profissional João Amazonas (Rua Antônio Sebastião Esquarize, nº 1, Jardim Rina); EMEIEF Machado de Assis (Estrado do Pedroso, 531, Parque Represa) e Sesc (Rua Tamarutaca, nº 302, Vila Guiomar)