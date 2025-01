Virada Cultural 2025: Inscrições abertas para artistas

A Prefeitura Municipal de São Paulo anunciou o início do processo para a submissão de propostas artísticas visando a 20ª edição da Virada Cultural. Artistas e representantes interessados têm até o dia 27 de janeiro de 2025 para apresentar suas sugestões por meio da plataforma Porta de Entrada, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, criada em 2024 com o intuito de otimizar e simplificar o processo de contratação artística.

A Virada Cultural se destaca como um dos mais importantes eventos de celebração artística no Brasil, oferecendo 24 horas ininterruptas de programação cultural gratuita. O evento transforma a cidade de São Paulo em um imenso palco ao ar livre, com atrações que abrangem todas as regiões, incluindo apresentações de música, dança, teatro, artes visuais, saraus e manifestações culturais populares.

Os interessados em participar devem preencher formulários individuais na plataforma Porta de Entrada, com a opção de enviar várias propostas, desde que cada uma delas seja submetida separadamente. É imprescindível que os proponentes apresentem informações detalhadas sobre suas propostas.

As sugestões que atenderem aos critérios estabelecidos pelo evento serão avaliadas pela curadoria da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Os artistas cujas propostas forem aprovadas receberão notificações por e-mail até o dia 28 de abril de 2025, momento em que poderão realizar ajustes e formalizar os contratos. Após essa data, não haverá novas contratações.

Uma cidade em transformação pela cultura

A edição deste ano contará com atrações em espaços públicos, equipamentos municipais e centros culturais parceiros, reafirmando a posição da cidade como um dos principais polos mundiais de arte e cultura.

No último evento, realizado em maio de 2024, a Virada Cultural atraiu mais de 4,5 milhões de visitantes e gerou um impacto econômico estimado em R$ 100 milhões. Com aproximadamente 600 atrações distribuídas em 22 palcos e 76 espaços culturais, o evento também promoveu um significativo engajamento social ao arrecadar 10 toneladas de donativos destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A 20ª edição da Virada Cultural tem o compromisso de manter a diversidade artística, proporcionando ao público acesso gratuito a uma ampla gama de espetáculos que incluem música, dança, teatro, artes visuais, saraus e outras manifestações culturais populares.