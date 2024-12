Vira Brasil 2025: Festival Gospel reúne 15 atrações no Allianz Parque

Nesta terça-feira (31), o Allianz Parque, em São Paulo, será o palco do Vira Brasil 2025 – Music Festival, um evento voltado para a música gospel que celebra a chegada do ano de 2025. Organizado pela Primeira Igreja Batista da Lagoinha, localizada em Alphaville, o festival contará com transmissão ao vivo pelo SBT, começando às 21h.

O festival promete uma programação recheada com 15 atrações de renome no cenário gospel. Entre os artistas e pregadores que se apresentarão estão os pastores da igreja, André Fernandes e Quezia Cadimo, além de renomados músicos como Alpha Music, Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, FHOP, Victor Hugo, Ronny Oliveira, Sued Silva, Banda Morada, Fernandinho, Richard Gordon, Camila Vieira e Paulo Vieira.

Com capacidade para acolher até 40 mil pessoas, o evento já viu mais de 97% de seus ingressos vendidos. Os preços das entradas começam a partir de R$275,00 (considerando a meia-entrada e sem incluir taxas de serviço), e crianças com até dois anos não pagam ingresso.

Daniel Regueira Alves, diretor geral do evento, destaca a importância da transmissão ao vivo como uma forma de disseminar a mensagem do amor cristão. “A intenção é levar a magia e o amor de Jesus ao maior número possível de pessoas”, afirmou Alves. Para complementar as apresentações musicais, artistas do espetáculo Seja Luz, que é o primeiro circo cristão do Brasil, também farão parte do line-up do festival.

Igor Rinaldi Faria, idealizador do Seja Luz, enfatiza que o espetáculo é apropriado para toda a família e não apresenta contraindicações. “Estamos trazendo um pouco do que há de mais impressionante no circo, incluindo malabaristas e contorcionistas. É um evento pensado para encantar a todos”, concluiu Faria.