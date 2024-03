VIPER anuncia show no Sesc Belenzinho, apresentando álbum novo e outros clássicos

O VIPER, banda reconhecida como uma das pioneiras do rock pesado no Brasil, fará um show no Sesc Belenzinho no próximo dia 30 de março. Além de clássicos de toda a carreira da banda, o grupo apresentará canções do disco Timeless, lançado ano passado.

A formação atual da banda conta com Leandro Caçoilo nos vocais e Kiko Shred na guitarra, se juntando aos veteranos Pit Passarell (baixo), Guilherme Martin (bateria) e Felipe Machado (guitarra).

O disco Timeless, primeiro da banda em 15 anos, foi produzido por Maurício Cersosimo, que já trabalhou com nomes como Paul McCartney e Avril Lavigne. Produziu também To Live Again: VIPER Live in São Paulo, álbum/DVD ao vivo gravado na turnê em que André Matos voltou para a banda, em 2013, além do single The Spreading Soul Forever (2020). Além de músicas do novo álbum, a banda também apresentará canções clássicas como Living for the Night, Rebel Maniac e To Live Again, entre outras.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site do Sesc.

Local: Comedoria do Sesc Belenzinho

Endereço: R. Padre Adelino, 1000 – Belenzinho, São Paulo

Data: Sábado, 30 de março de 2024

Abertura: 20:30

Classificação etária: 14 anos

Ingressos:

Credencial plena – R$15

Meia entrada – R$25

Inteiro – R$50