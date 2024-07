Violoncelista Antonio Meneses se afasta dos palcos por câncer no cérebro

Considerado o maior violoncelista brasileiro, Antonio Meneses anunciou seu afastamento dos palcos e de sua posição como professor em um comunicado nas redes sociais publicado neste domingo.

Segundo a nota, ele recebeu em junho o diagnóstico de um tipo agressivo de tumor cerebral, chamado de gliobastoma multiforme.

“Meneses está atualmente recebendo cuidados paliativos na Suíça, onde vive, ao lado de sua família e amigos, que têm sido importante fonte de conforto em momento tão difícil’, acrescenta o comunicado.

Com 66 anos, o músico pernambucano se consagrou com uma vitória no concurso Tcháikovski, em Moscou, em 1982. Mais tarde, gravou com a Filarmônica de Berlim e depois integrou uma das mais prestigiosas formações de câmara do planeta, o Beaux Arts Trio.