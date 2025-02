Violinista Simão Wolf anuncia palestra-show voltada para a educação

Após um ano intenso e marcante, o violinista e maestro Simão Wolf inicia 2025 em grande estilo, com muitas novidades que prometem emocionar e inspirar o público. Entre os destaques, está preparando o lançamento de um show inovador, que combina apresentação musical com palestra, um projeto direcionado a secretarias de educação, universidades e escolas.

Simão explica que é um formato de palestra-show motivacional, voltada, em especial, para professores e alunos. “Utilizando a música como ferramenta de inspiração e transformação, queremos reforçar a importância da persistência, do amor ao trabalho e da busca pela excelência para se alcançar o propósito de vida”, afirma.

Com a essência inovadora, marca registrada do seu trabalho, o violinista também acaba de estrear a releitura de “Dancing Queen”, do ABBA, com um videoclipe gravado na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, Portugal. Esse lançamento reafirma o talento de Simão em reimaginar grandes clássicos, por meio da sua habilidade com o violino, para conectar gerações.

Números marcantes em 2024

Como um dos destaques do segmento da música instrumental brasileira, Simão realizou com a sua banda cerca de 40% a mais de shows em 2024, em comparação ao ano anterior. E, mesmo com o pé na estrada, o sucesso digital destacou a sua capacidade de se conectar com públicos diversos. O violinista encantou a plateia em um show emocionante, realizado em outubro, em Caçador (SC), por conta de um momento inusitado: ele parou o espetáculo para atender à sua mãe, Dona Marlice, que avisava que tinha feito uma cuca de chocolate para ele e a família.

O vídeo viralizou e se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, acumulando mais de 31 milhões de visualizações no Instagram oficial do artista. Os números surpreendem até hoje: mais de 1, 5 milhão de curtidas, 605.050 compartilhamentos, 25.333 salvamentos e 23.097 comentários, com um total de 1.697.729 contas engajadas.

Outro vídeo inusitado no perfil do artista que está dando o que falar é de um palhaço brincando de puxar a carreta de apresentação de Simão e sua banda pelas ruas de Balneário Camboriú (SC). O vídeo já ultrapassou 1 milhão de visualizações.

Com mais de 20 anos de carreira e carisma contagiante, o catarinense Simão Wolf segue se consolidando como um artista versátil da música instrumental brasileira. Inspirado por nomes como David Garrett e pela Camerata Florianópolis, destaca-se ao transformar o violino em uma ponte viva entre o clássico e o contemporâneo. “Meu espetáculo mistura diferentes estilos musicais, incluindo clássico, jazz e folk, e demonstra a versatilidade do instrumento”, ressalta o violinista, que está com todo gás para continuar lançando muitos projetos inovadores agora em 2025, e encantar todo o país.

Serviço:

Simão Wolf

Instagram: @simaowolf

Canal YouTube: https://youtube.com/channel/UC99yrxN7rus08rCcMuUWl3w?si=syAp3UGe4xF6mkoS

Contato para shows: João Robero Produções (11) 97272-7290