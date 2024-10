Violência faz 190 ônibus saírem de circulação na Muzema, zona oeste do Rio

Moradores da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficaram sem acesso aos ônibus que circulam na região por causa de mais um episódio de violência nesta segunda-feira (21).

A comunidade, atualmente dominada pelo Comando Vermelho, tem sido alvo de confrontos entre milicianos e traficantes que disputam o controle do território.

O sindicato Rio Ônibus, que representa as empresas, afirma que 190 ônibus foram impedidos de realizar o trajeto na comunidade devido ao sequestro de quatro ônibus que foram usados, mais uma vez, como barricadas. No sábado (19), outros quatro veículos foram interceptados.

Tiros foram ouvidos por moradores desde a madrugada. Na plataforma Onde Tem Tiroteio houve registro de disparos no Itanhangá às 3h30.

A Polícia Militar disse que PMes do 31º BPM (Recreio) intensificaram a presença policial na região e que não houve registro de confrontos.

Ainda segundo a PM, equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) continuam atuando na Muzema. No domingo (20), dois homens foram presos por suspeita de associação ao tráfico.

“A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da população e de garantir a continuidade do funcionamento das linhas de transporte público na região, reconhecendo a importância desse serviço para todos”, disse a corporação, em nota.

Segundo o Rio Ônibus, nos últimos 12 meses já foram 144 veículos sequestrados e utilizados como barricadas.

O sindicato repudiou os atos criminosos. “É um verdadeiro absurdo, que se repete quase todos os dias, nos mesmos lugares, e nenhuma providência é tomada”, afirmou, em comunicado divulgado nesta segunda.

Na última quarta (16), outros nove ônibus foram sequestrados na região da Muzema e Tijuquinha durante ação do Bope. No dia seguinte, mais cinco ônibus foram usados como barricadas na Muzema, e também nos bairros da Pavuna e Costa Barros, na zona norte.

Após os ataques, o governo do estado determinou o reforço do policiamento na região a partir de sexta (18). O governador Cláudio Castro (PL) anunciou o empenho de 48 policiais, 10 viaturas e 16 motocicletas do Batalhão Tático de Motociclistas.

Mesmo com a polícia na comunidade, um grupo de homens vestidos de preto armados foram flagrados circulando na comunidade da Muzema, no sábado.

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que mais de 20 homens aparecem, alguns deles com rosto coberto, andando com fuzis e pistolas. Moradores afirmam que os suspeitos seriam milicianos que tentam retomar o controle do local.

Por causa do clima de insegurança nesta segunda, o Centro Municipal de Saúde Itanhangá suspendeu o funcionamento. O serviço foi normalizado no turno da tarde, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde

Ainda segundo a pasta, os episódios de instabilidade e violência em diversas regiões da cidade motivaram 894 registros de fechamento temporário de unidades de saúde neste ano.