Violão autografado por Zezé Di Camargo é leiloado por R$ 40 mil em arraiá beneficente

No dia 8 de junho, o Alphaville Flamboyant realizou o seu tradicional Arraiá Show, e nesta edição a festa ganhou um sentido muito especial: a solidariedade. No evento foi leiloado um violão autografado por Zezé Di Camargo por R$ 40 mil. O artista que é embaixador do Hospital de Câncer Francisco Camargo destinou três violões autografados do seu acervo, os quais foram sorteados e leiloados durante a festa.

Além disso, o evento contou com diversas ações desenvolvidas pelo Alpha Social, uma organização voluntária que fomenta a filantropia entre os moradores que neste ano se empenharam para destinar ajuda aos pacientes do hospital localizado em Inhumas. “O que o hospital precisa hoje é que as pessoas saibam que existe esse projeto, para que ele aconteça e mais pessoas possam ajudar”, afirmou Loanda Limongi, diretora do Alpha Social.

Segundo Loanda, além do sorteio e do leilão, o arraiá foi pensado para criar uma atmosfera de solidariedade, com ações interativas e criativas. Logo na entrada, os moradores e convidados encontraram um varal de lenços, e cada lenço estava disponível para ser adquirido por meio de um Pix destinado diretamente ao hospital. Outra opção era adquirir os lenços e depositá-los em uma caixa para serem doados aos pacientes com câncer.

Todo o valor arrecadado com as fichas de brinquedos e barraquinhas também foram destinados ao hospital. “Todas as brincadeiras, toda a arrecadação infantil, doaremos para eles. Colocaremos na capa da revista do condomínio e faremos uma boa divulgação no Instagram, o máximo que pudermos fazer para ajudar esse hospital”, concluiu Loanda.

O Arraiá Show do Alphaville Flamboyant contou com shows de Humberto & Ronaldo, Rayan Barreto, Hugo Alvarez e DJ Marcos Costa. E além das comidas típicas, a festa que é Open Food teve a Churrascada do Vini. “Foi uma churrascada de chão, terá porco no rolete, churrasco de costela, hambúrguer, pizza, então foi um cardápio bem variado”, explica Loanda.

Sobre o HC Francisco Camargo

Tendo como embaixador o cantor Zezé de Camargo, o Hospital de Câncer Francisco Camargo é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública. O local já está em operação, atendendo casos de baixa complexidade. O projeto iniciou a sua jornada em 2014, e será uma das maiores unidades de atendimento a câncer do País.

Seu funcionamento começou em 2021 com a inauguração de seu primeiro módulo, a policlínica, com 204 metros quadrados, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas. Toda a obra está sendo feita com recursos da comunidade, que tem se engajado no projeto. Em breve, uma nova ala será inaugurada, ampliando os atendimentos.