Violão autografado por Zezé Di Camargo é arrematado por R$90 mil em leilão solidário

Um violão autografado por Zezé de Camargo foi arrematado pela “bagatela” de R$ 90 mil em leilão solidário realizado em Goiânia em prol do Hospital do Câncer Francisco Camargo, que está sendo construído na cidade de Inhumas, a poucos quilômetros da capital goiana. Além desse, um outro violão, também autografado por ele, foi adquirido por R$48 mil.

Com a missão de se tornar uma referência no tratamento oncológico no Brasil, a instituição o hospital é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública. Já em operação com tratamentos gratuitos de baixa complexidade, prepara-se para inaugurar uma nova ala com centro cirúrgico e novos tratamentos. Quando ficar totalmente concluído, terá mais de 77 mil metros quadrados de estrutura e tratamentos de ponta.

Embaixador do projeto desde o lançamento da pedra fundamental em 2014, Zezé Di Camargo auxiliou a realização do leilão não apenas com a sua doação, mas engajou seus amigos sertanejos a fazerem o mesmo. Outros violões autografados por Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Chitãozinho, e a dupla Jorge e Matheus também foram leiloados.

Além disso, a influencer Graciele Lacerda, mulher dele, levou para casa um filhote da raça Lulu da Pomerânia por R$ 63 mil. O valor pago é cerca de 30 vezes o preço cobrado pelo cãozinho.

Presente no evento, Zezé contou que apoiou o projeto depois que soube, por meio de amigos, que todos os anos cerca de dois mil goianos procuram o Hospital do Amor em Barretos [que é referência em tratamentos para o câncer].

“Eu fiquei fascinado pela ideia de ter um hospital de referência aqui em Goiás também. Nosso povo precisa. Temos que envolver a sociedade, chamar a atenção de quem pode ajudar, de quem tem mais condições, de toda a imprensa, os artistas, além de todos os governantes. Vamos deixar isso como presente para o povo goiano”, disse. Depois do falecimento do pai do cantor, acometido por câncer, o hospital passou a se chamar Francisco Camargo como uma homenagem à família.

No total, foram mais de 100 itens doados para o leilão, que foi até às 4 da manhã. Um dos itens mais almejados pelos pecuaristas foram duas aspirações de oocitos da irmã da vaca nelore Viatina, considerada a mais valiosa do mundo. A vaca goiana teve um terço vendida por R$ 6,9 milhões neste ano, o que lhe dá avaliação projetada de R$ 21 milhões. As aspirações da irmã foram arrematadas por 120 mil cada.

Lances generosos

O médico e empresário Pedro Ernesto Miranda arrematou o violão por R$ 90 mil. Já

o empresário Fernando Henrique Alarcon, de Inhumas, ficou com o segundo instrumento autografado por Zezé, por R$ 48 mil. “É um instrumento lindo, mas nossa motivação principal é ajudar o hospital, que está sendo construído em nossa cidade, ele faz parte da nossa história. Além disso, sabemos o quanto esta doença é complicada”, contou Fernando.

O HCG – Hospital de Câncer Francisco Camargo, está situado no município de Inhumas-GO, na GO-070, KM 47. Toda a obra está sendo feita com recursos da comunidade, que tem se engajado no projeto. Conforme o Portal da Transparência, até o momento, já foram levantados R$18 milhões por meio de leilões, bazares, entre outras iniciativas. Além disso, outros R$4 milhões foram destinados ao projeto por meio de doação de insumos ou equipamentos.

“Esta é a maior obra de saúde no Estado atualmente e nós nos orgulhamos de ser uma construção totalmente viabilizada com doações e contribuições da sociedade privada”, informa Ana Maria Miranda, uma das integrantes voluntárias do Conselho de Administração do hospital.

Ao final do evento, já foi anunciado o próximo mega leilão: abril de 2024. Mas há outras formas de ajudar, como os bazares que serão promovidos, compra de camisetas ou doação de qualquer valor em espécie.

“Eu tenho uma frase que eu falo comigo de sempre. Ninguém é tão rico que não precisa de ninguém e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Então, pensando assim, a gente vai chegar lá”, conclamou Zezé.