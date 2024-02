Violada BeD: Em apenas 24 horas Bruninho & Davi esgotam pré-venda da edição em SP

Bruninho & Davi começaram 2024 com tudo e anunciaram a primeira edição do ano do projeto “Violada BeD”, esgotando os ingressos da pré-venda em apenas 24 horas. O evento promete agitar São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros, dia 16 de março. Outro grande acerto do duo foi o primeiro single de seu novo projeto, “Ao vivo em Curitiba” – a faixa “Peguei, Pegava e Pegaria” feat. Mari Fernandez já é um grande sucesso nas plataformas de áudio.

Iniciado em 2018, a festa se tornou um grande símbolo da carreira dos artistas, e a árvore do evento é marca registrada desta grande farra, que reúne o melhor do sertanejo em mais de cinco horas de show. A quarta edição do projeto promete os maiores sucessos do nicho e espera mais de três mil pessoas para fazer um grande coro sertanejo.

A produção é da TAJ, agência responsável pela produção de grandes eventos pelo Brasil e forte atuante na área de Live Marketing.

“O show da violada é diferente, são quase 5 horas cantando de tudo, desde grandes hits nossos, como músicas que marcam a história do mercado. É uma festa para ir com os amigos, beber e se divertir muito.” compartilha Bruninho. “Sempre ficamos muito animados em fazer a violada. Esse ano queremos rodar pelo Brasil com ela! A festa foi pensando para passarmos um momento mais próximos dos nossos fãs, cantando mais tempo do que em um show normal, como se estivéssemos em uma grande roda de amigos. É sempre incrível” finaliza Davi.

No repertório, o duo adiantou que seus grandes sucessos, como: “E Essa Boca Ai?”, “Onde Nasce O Sol”, “Faixa 3”, “Se Namorar Fosse Bom”, e seu mais recente hit “Peguei, Pegava e Pegaria”, música em parceria com a Mari Fernandez, entre outras, não irão ficar de fora.

Para mais informações sobre o evento, acesse o Instagram oficial e não fique de fora. https://www.instagram.com/violadabed?igsh=azBnaW9yc2JkdjZw