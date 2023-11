Vinny comemora 25 anos de hit com nova versão de “Heloísa, Mexe a Cadeira”

Dono de alguns dos refrões mais cantados na música brasileira, Vinny quer fazer o público “mexer a cadeira” relembrando um dos maiores sucessos de sua carreira. Para isso, o artista lança em 1º de dezembro, em parceria com a XpandMusic, uma versão inédita da icônica música “Heloísa Mexe a Cadeira”, canção que fez parte da trilha sonora de muitas vidas no final dos anos 90 e continua sendo um clássico do repertório de cantor.

Estreando a parceria com a gravadora independente fundada por Daniel Figueiredo, o lançamento chega em comemoração de 25 anos do lançamento original. Com isso, a nova versão promete trazer um frescor contemporâneo a essa faixa tão conhecida, além de ativar a sensação de nostalgia.

“Está sendo uma delícia fazer esse projeto. ‘Heloísa, Mexe a Cadeira’ foi a faixa que mudou a minha vida e agora, 25 anos depois, nada melhor que homenagear essa história com uma versão inédita dessa faixa”, explica Vinny.

Para o fundador da XpandMusic, a aliança do projeto junto à gravadora é uma grande honra. “Estamos muito felizes e honrados em promover essa nova fase da carreira do Vinny que é um artista de múltiplos e incríveis talentos”, comenta Daniel Figueiredo.

O lançamento do hit é apenas o primeiro projeto que marca a união entre Vinny e a XpandMusic. Assim, os fãs podem esperar reencontrar músicas icônicas da carreira de Vinny, todas elas repaginadas para uma nova era, mantendo a essência que as tornou tão populares.