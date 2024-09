Vinicius Souza publica fotos românticas com Anitta após assumir namoro

Um dia depois de assumir o namoro com Anitta, 31, o jogador de futebol Vinicius Souza publicou várias fotos do casal em seu Instagram nesta quinta-feira (26). O volante da equipe Sheffield, que disputa a série B da Inglaterra, compartilhou primeiro um clique do casal jantando em um restaurante. No outro registro, eles aparecem trocando carinhos. “Colecionando momentos”, escreveu Vinicius na legenda.

Apesar de expor a relação, o ex-jogador do Flamengo, 25, resolveu fechar os comentários depois que fãs de Anitta invadiram o seu perfil e pediram que ele cuidasse bem da cantora. Já alguns internautas fizeram comentários não tão bacanas e Vinicius apelou para o recurso da rede em bloquear as mensagens.

Anitta também postou foto com o namorado. Ela e Vinicius assumiram romance na noite desta quarta-feira (25), durante o desfile da grife Balmain na Semana da Moda Paris, França. “Parece ter sido um mês, mas foi somente o meu fim de semana”, legendou em inglês a popstar. Das 19 fotos que Anitta postou, duas incluem a presença Vinicius.

A reportagem apurou que Anitta e Vinícius estão juntos há um mês. O jogador esteve presente na festa que a cantora promoveu em um bar na cobertura de um hotel na região nobre dos Jardins, em São Paulo, após o jogo da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, no dia 6 de setembro