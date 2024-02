Vinícius Papareli segue na Stock Series “com esperança de disputar título” em 2024

O grid da Stock Series tem mais um piloto confirmado para a temporada 2024. Vinícius Papareli, paulistano de 25 anos, continua sua jornada na categoria de acesso à Stock Pro como piloto da RTR Sport Team, equipe baseada em Ribeirão Pires (SP). O piloto mostrou grande evolução no ano passado, sobretudo na reta final, quando marcou uma pole position, na etapa do Velocitta, e um pódio no Autódromo de Interlagos.

Papareli largou na pole na etapa do Velocitta em 2023 (Imagem :Marcelo Machado de Melo/Stock Car)

Papareli fez sua estreia na Stock Series na segunda metade da temporada 2022 e continuou sua trajetória no ano seguinte. Além da pilotagem, Vinícius também acumula a função de administrador na equipe, que é liderada pelo pai, Maique Papareli. A RTR Sport Team segue em expansão e tem o projeto de levar três carros para a pista em 2024.

Da mesma forma, Vinícius também se vê em franco crescimento como piloto depois de ter fechado sua primeira temporada completa na Stock Series, e os resultados obtidos nas últimas etapas de 2023 refletem essa curva ascendente. Agora, para 2024, o piloto vem com metas ambiciosas: brigar pelo título de campeão e pelo superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para subir para a Stock Car Pro em 2025.

Vinícius Papareli fechou campeonato do ano passado no pódio em Interlagos (Imagem: Duda Bairros/Stock Car)

“Na temporada de 2023 concentramos nossos esforços no desenvolvimento do carro, sendo nossa primeira temporada completa. Isso resultou em alguns abandonos e falta de resultados expressivos. No entanto, com os progressos feitos, agora estamos prontos para direcionar nossa atenção para o campeonato visando resultados, com a esperança até de disputar o título. Estou entusiasmado e confiante na evolução da equipe para alcançar novos patamares em 2024”, salientou o competidor, que vai manter o numeral #218 neste novo campeonato.

Confiança em alta na RTR Sport Team

Chefe da RTR Sport Team, o empresário Maique Papareli endossou as palavras do filho e se mostrou esperançoso em ver a equipe dar um passo além e ser uma das protagonistas da temporada, tirando proveito da experiência adquirida nos dois últimos anos na Stock Series para concorrer de forma direta pelo campeonato.

“Com foco no desenvolvimento do carro e colaboração especial com nosso piloto, o Vinícius Papareli, a confiança é alta para competir pelo título em 2024. Resultados recentes confirmam a evolução. Seguimos com a revisão intensiva dos carros em andamento para garantir confiabilidade ao longo da temporada. Os contratos com os demais pilotos estão sendo finalizados, apontando para a possibilidade de competir com três carros em 2024”, disse.

Paulista vai para sua segunda temporada completa na Stock Series (Imagem: Duda Bairros/Stock Car)

A categoria de acesso à Stock Car abre calendário composto por sete etapas no fim de semana de 19 a 21 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Sobre a RTR Sport Team e Vinícius Papareli

RTR SPORT TEAM

Chefe: Maique Papareli

Sede: Ribeirão Pires (SP)



Vinícius Papareli

Idade: 25 anos (08/10/1998)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Estatísticas na Stock Series

Corridas: 25

Pódio: 1

Volta mais rápida: 1

Número: 218