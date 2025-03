Vinícius Papareli segue em casa e acelera na Stock Light 2025 pela RTR Sport Team

(Duda Bairros/Stock Car)

A classe da Stock Light para a temporada 2025 tem mais um importante nome confirmado no grid de largada. Vinícius Papareli permanece defendendo as cores da RTR Sport Team, pela qual acelera como piloto nas pistas, mas também atua nos bastidores como administrador da equipe baseada em Ribeirão Pires, na Região Metropolitana de São Paulo. Vini segue na categoria de acesso e vem para ser mais um postulante ao título e também ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o campeão ascenda ao grid da BRB Stock Car Pro Series em 2026.

Papareli vem apresentando evolução crescente na Stock Light desde sua estreia, ocorrida na metade final da temporada 2022. Seu melhor ano na categoria foi em 2024, quando o piloto flertou com a vitória e subiu seis vezes ao pódio, com quatro segundos lugares e dois terceiros, tendo finalizado o campeonato em sexto lugar. Destaque para a sequência de quatro top-3 obtidos entre as três corridas da etapa de Goiânia e a primeira prova da rodada no Autódromo Velocitta.

Paulista de 26 anos, Vinícius se mostra um multitarefas: além da sua jornada dupla, como piloto e administrador da equipe, Papareli também formou-se recentemente em Medicina. Diante dos desafios que estão por vir nos principais autódromos do Brasil, o competidor se vê pronto para dar seu próximo passo na carreira.

Na trilha pelo título — “É com grande entusiasmo que anuncio minha permanência na RTR Sport Team para mais uma temporada na categoria de acesso à Stock Car. A confiança que a equipe depositou em mim ao renovar meu contrato é uma grande motivação para seguir meu desenvolvimento como piloto”, salientou Vini Papareli, que reforçou a importância do aprendizado não somente dentro das pistas, mas também na gestão da RTR Sport Team em conjunto com seu pai, Maique Papareli.

“Nos últimos anos, tive a oportunidade de crescer não somente como competidor, mas também como parte de uma equipe unida e dedicada. Os desafios enfrentados na pista me ensinaram muito, e sou grato pelo apoio constante de todos os membros do time, que trabalharam incansavelmente para me proporcionar as melhores condições de performance”, disse.

“Estou animado com as metas que estabelecemos para esta nova temporada e confiante de que, juntos, conseguiremos alcançar resultados ainda mais expressivos. Acredito que, com o trabalho em equipe e a paixão pelo automobilismo que nos une, podemos superar nossas expectativas e fazer desta temporada uma das melhores. Agradeço a todos os patrocinadores e fãs pelo apoio contínuo. Vamos em frente, rumo a novas conquistas”, acrescentou o dono do carro #218.

Chefe da equipe, Maique Papareli enfatizou o crescimento apresentado por Vini sobretudo na última temporada e o vê com chances reais de ser um candidato ao título da Stock Light em 2025.

“É com grande orgulho e confiança que anunciamos o Vinícius Papareli em nossa formação de pilotos para a temporada 2025 da Stock Light. Vini, além de ser um gestor essencial na RTR Sport Team, tem mostrado uma evolução notável nas pistas, com seis pódios na temporada 2024, incluindo uma impressionante sequência de quatro top-3”, ressaltou.

“Sua dedicação ao automobilismo, combinada à sua recente formação em Medicina, reflete seu comprometimento e disciplina. Para 2025, Vinícius vem com metas claras: buscar o título da Stock Light e continuar elevando o nome da RTR Sport Team. Estamos confiantes em seu potencial e em sua capacidade de contribuir para os resultados da equipe, sempre com profissionalismo e foco”, finalizou o comandante da RTR Sport Team.

A temporada 2025 da Stock Light está marcada para começar no fim de semana de 3 e 4 de maio no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo (SP).



Vinícius Papareli

Idade: 26 (08/10/1998)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Status: terceira temporada na Stock Light

Número: #218

Campanha em 2024: seis pódios (quatro segundos lugares e dois terceiros), sexto colocado no campeonato, com 236 pontos

Equipe: RTR Sport Team

Sede: Ribeirão Pires (SP)

Chefe: Maique Papareli



Stock Light, temporada 2025, calendário:

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

3ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações