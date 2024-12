Vinícius Júnior pode conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo

Em uma data que ficará marcada na história do futebol brasileiro, Vinícius Júnior está prestes a ser reconhecido como o melhor jogador do mundo durante a cerimônia do FIFA The Best, programada para esta terça-feira (17) às 14h, em Doha, Catar.

O jovem atacante do Real Madrid se junta a uma lista seleto de ícones do futebol nacional, incluindo Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, todos já laureados com essa prestigiosa honraria.

Aos 24 anos, Vinícius Júnior se tornará o segundo brasileiro mais jovem a conquistar o prêmio, superado apenas por Ronaldinho Gaúcho. O desempenho excepcional do atleta na última temporada, que inclui títulos da UEFA Champions League e do Campeonato Espanhol, além de 24 gols e 11 assistências, solidificou sua posição como favorito para essa distinção.

Brasileiros

A cerimônia também será palco para uma homenagem ao volante Thiago Maia, do Internacional. Ele receberá o prêmio Fair Play em reconhecimento à sua coragem e solidariedade durante as inundações que devastaram o Rio Grande do Sul no início deste ano. As imagens de Thiago resgatando pessoas em meio à tragédia tocaram corações ao redor do mundo e o transformaram em um símbolo de compaixão.

Além dos homenageados, outros brasileiros estarão presentes no evento. Rodrygo, companheiro de equipe de Vinícius Júnior no Real Madrid, e Germán Cano, do Fluminense, estão entre os indicados na categoria de melhor atacante. Nomes como Ganso, Nino, Dante, Bremer, Gabriel Magalhães e Ederson também figuram nas indicações de suas respectivas posições.

No setor feminino, as representantes brasileiras incluem Lorena, Rafaelle, Tarciane, Portillo, Kerolin e Adriana.

A cerimônia do FIFA The Best visa reconhecer os melhores jogadores, treinadores e equipes no cenário mundial do futebol durante a temporada 2023/2024.

Além das premiações individuais, a FIFA revelará as seleções ideais tanto no futebol masculino quanto feminino.