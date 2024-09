Vini Jr. volta a decepcionar, mas mostra que tem vaga cativa na seleção

Vini Jr teve nova jornada ruim na Data Fifa pela seleção brasileira, mas mostrou que tem lugar garantido.

Vini fez duas partidas ruins contra Equador e Paraguai, mas ficou em campo até o fim.

Na derrota para o Paraguai, Dorival apostou em Vini Jr mesmo diante de outra atuação discreta. Ele foi o único atacante que ficou até o apito final.

Rodrygo, que foi falso 9, ponta-direita e meia durante essa Data Fifa, deixou o campo e Vini ficou. Luiz Henrique, Lucas Moura, Estêvão e João Pedro entraram.

Essas foram mais duas apresentações apáticas de Vini Jr, que segue muito distante de repetir na seleção o futebol do Real Madrid.

O atacante admite que está devendo e que precisa de confiança para brilhar com a amarelinha. O tempo passa e essa reação não chega.

”Sei do meu potencial, do que posso fazer pela seleção. Claro que está sendo um processo complicado. Quando a confiança não vem, os gols e assistências não vêm, fica complicado. Tenho que ajudar, nem sempre vou fazer os gols, mas posso ajudar mais. Não é tão fácil como parece. Sei o que represento para mim e todos que estão aqui. Passo tranquilidade aos demais, sei da minha responsabilidade. Temos que saber nos adaptar para ganhar os jogos, assim teremos mais confiança e tranquilidade para fazer jogadas e gols diferentes. É pedir perdão para a torcida que está do nosso lado. É um momento complicado”, diz Vini Jr, ao SporTV

Somando os jogos contra Equador e Paraguai, Vini acertou apenas um drible. Tentou só seis e passou pelo marcador em um.

Foram 77 ações com a bola, com 45 passes (10 errados), apenas um cruzamento e cinco finalizações sem levar muito perigo.

Em comparação com o último jogo pelo Real Madrid, diante do Bétis, os números são irrisórios. Vini sofreu pênalti, chutou na trave, driblou seis vezes e criou quatro chances claras em 90 minutos pelo Campeonato Espanhol.

Em crise, a seleção brasileira espera mais de Vini. E o atacante precisa corresponder e justificar a vaga cativa com Dorival Júnior.