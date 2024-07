Vini Jr terá estátua de cera e surpreende fãs em museu nos EUA

Vini Jr será homenageado com uma estátua de cera em tamanho real.

Vini Jr terá sua “réplica” no famoso Museu Madame Tussauds, em Nova Iorque (EUA). O local é conhecido por suas estátuas idênticas de grandes artistas e jogadores internacionais.

Vestido com o uniforme da seleção brasileira, ele ficou imóvel em diferentes poses e divertiu fãs que passeavam pelo espaço. Alguns visitantes se assustaram com a brincadeira, enquanto outros ficaram incrédulos com a presença do craque do Real Madrid e do Brasil no lugar na nova atração do museu.

Veja: