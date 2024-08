Vini Jr se rende a Mbappé e avalia ‘novos galácticos’ do Real Madrid

A chegada em Mbappé trouxe ainda mais expectativas sobre o Real Madrid para esta temporada, e Vinicius Jr não é exceção.

“O time é muito bom e tem sido assim há muito tempo. Com a chegada de Mbappé, todos dizem que o time pode se tornar imparável, mas por enquanto, temos que realizar os melhores treinamentos e tentar nos entender o mais rápido possível”, disse o jogador em entrevista à CNN Sport.

“Eu amo o estilo do Mbappé, eu amo como ele joga, e a verdade é que estou muito animado com o que podemos fazer durante a temporada. Ele está chegando depois de ter marcado tantos gols, depois de ter ganho tantos títulos. Tomara que ele consiga marcar tantos gols para nós quanto ele fez em seu time anterior [PSG], como faz na seleção [francesa].”

“Nós podemos ter uma das melhores equipes pela próxima década e agora precisamos demonstrar em campo que podemos performar.”

O QUE MAIS VINI JR FALOU

Champions é a prioridade do Real: “A Liga dos Campeões vem em primeiro lugar, que é a competição mais difícil, seguido pelo Campeonato Espanhol e depois pela Copa [do Rei]. A Liga dos Campeões é onde o Real Madrid sempre quer vencer. E não apenas os jogadores, os torcedores também exigem isso de nós, vencer essa competição”.

Ronaldo ‘deu dica’ por Bola de Ouro: “Estava com o Ronaldo agora pouco quando estive em Ibiza e treinei na casa dele e ele me disse: ‘Treine mais alguns dias aqui, assim você estará mais perto da Bola de Ouro’. São jogadores que fizeram coisas incríveis e poder competir pelo Ballon d’Or e ganhar um prêmio que eles ganharam, isso seria realmente incrível”.

Pressão de ídolos: “Eu tenho o Kaká como exemplo, tenho o Ronaldo, que ganhou o prêmio [Bola de Ouro] duas vezes, tenho o Ronaldinho, Rivaldo, muitos jogadores brasileiros que ganharam a Bola de Ouro. Mas, sem dúvida, Ronaldo e Ronaldinho são os que sou mais próximo, que me dizem todos os dias que eu tenho que ganhar a Bola de Ouro”.

Feliz no Real Madrid: “Sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então valorizo cada momento como se fosse o último. […] Todos desejam vencer pela melhor equipe do planeta, e ser capaz de jogar com os melhores e marcar tantos gols em tantas finais e poder ajudar tanto… Tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo e criar história nesta grande equipe em que jogo nesta terça-feira (27). Nem todos têm essa chance de fazer isso, então falo sobre aproveitar cada momento com esta camisa”.

Elogios para Marta: “Tenho um grande carinho por ela, porque acredito que mudou o esporte e colocou o futebol feminino no nível que merece. O futebol feminino está crescendo dia a dia e a Marta foi uma das pioneiras. A Marta para nós é o que o Pelé foi para todos no Brasil, como o Ayrton Senna, ela é de um nível onde há uma pessoa em cada milhão”.