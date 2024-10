Vini Jr. e Mbappé decidem, Belingham dá chilique, e Real vence o Celta

Mbappé e Vini Jr. fizeram os gols da vitória do Real, enquanto Williot Swedberg anotou o gol do Celta de Vigo.

Antes de o brasileiro fazer o gol da vitória do Real, chamou a atenção um chilique de Bellingham. Vini driblou dois marcadores e bateu para fora, para protesto do inglês, que ficou reclamando e chegou a chutar o gramado, pedindo a bola na área.

Com o resultado, o Real Madrid segue em 2º lugar e chega aos 24 pontos, mesma pontuação do líder Barcelona. O time da Catalunha é melhor nos critérios de desempate, e ainda joga neste domingo (20), contra o Sevilla, em casa.

O Celta de Vigo estaciona na 10ª colocação, com 13 pontos. O Celta volta a jogar pelo Espanhol no dia 27, contra o Leganés, fora de casa.

Já o próximo duelo do Real Madrid é na terça-feira (22), pela Liga dos Campeões. O time merengue recebe o alemão Borussia Dortmund em casa, pela Fase de Liga do torneio.

O JOGO

O duelo começou bem movimentado no Balaídos. Com menos de 10 minutos de jogo, cada equipe teve ao menos uma boa chance de gol.

Com Rodrygo e Endrick no banco, o Real veio a campo com um meio de campo recheado. Camavinga, Tchouameni, Valverde e Bellingham foram os titulares na meia, servindo Vini Jr. e Mbappé na frente. E foi o atacante francês quem abriu o placar para os merengues, aos 19 minutos da primeira etapa.

Na reta final do 1º tempo, chamou a atenção um momento entre Bellingham e Vini Jr. O atacante brasileiro driblou dois marcadores e bateu pra fora, para protesto do inglês, que reclamou que estava em condição de fazer o gol. Bellingham, gesticulou e chutou o gramado.

O Celta de Vigo voltou mais ligado no 2º tempo. A equipe da casa empatou logo aos 5 minutos após o intervalo, com Williot Swedberg. Após o gol de empate, o Celta voltou a organizar sua retranca e dificultar as ações de ataque do Real.

Carlo Ancelotti resolveu mexer na equipe em busca da vitória. O técnico italiano colocou Rodrygo e Modric no lugar de Camavinga e Valverde. E foi o meia croata quem deu o passe para Vini Jr. fazer o 2 a 1 para o Real Madrid.

GOLS E DESTAQUES

Na cara do gol. Aos 7 minutos do 1º tempo, Iglesias acionou Williot, o atacante partiu sem marcação e ficou cara a cara com Courtois, mas mandou pra fora.

Baita defesa! 1 minuto depois do Celta de Vigo quase abrir o placar, foi a vez do Real responder. Lucas Vázquez recebeu de Bellingham e soltou uma bomba, mas o goleiro Guaita espalmou.

1 x 0: Mbappé dominou pelo meio após Tchouameni ganhar dividida, avançou e bateu no ângulo direito de Guaita.

Gol anulado. Iglesías recebeu bola bem à frente da linha de impedimento e mandou para o fundo das redes de Courtois, mas o VAR anulou o gol do Celta de Vigo.

Bellingham ficou brabo! Aos 43 minutos do 1º tempo, Vini Jr. dribla dois marcadores e tenta a finalização, mas manda para fora. Bellingham reage mal, chuta o gramado e começa a gesticular para Vini, indicando que estava em boa posição para fazer o gol.

1 x 1: Aos 5 minutos do 2º tempo, Williot Swedberg deixou tudo igual em Vigo. Mingueza tabelou com Bamba pela ponta direita e cruzou para a área. Williot apareceu livre e bateu no contrapé de Coutois.

1 x 2: Reclama agora, Bellingham! Vini Jr. recebeu passe de Modric na área, driblou o goleiro Guaita e bateu para o gol vazio. Gol de quem sabe!