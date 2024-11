Vini Jr. é destaque na lista de indicados ao prêmio de Melhor do Mundo da FIFA

No último confronto do Real Madrid contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior destacou-se como um dos principais jogadores em campo, reforçando seu papel no time merengue. Paralelamente, a Fifa deu início ao processo de votação para o prestigiado prêmio “The Best Fifa Awards” da temporada 2023/2024. Este evento anual reconhece os melhores desempenhos no futebol, permitindo que capitães e treinadores das 211 seleções filiadas à Fifa, além de jornalistas e torcedores, escolham os destaques do ano nas categorias de melhor jogador e jogadora, goleiro e goleira, e treinador e treinadora.

A seleção dos indicados é feita por um grupo de especialistas que lista os 11 melhores atletas masculinos e femininos, além de cinco treinadores e goleiros. Entre os candidatos deste ano estão Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City, que também concorrem ao prêmio da Bola de Ouro da revista France Football.

O processo de votação do The Best inicia-se em 28 de novembro e se estende até 10 de dezembro. Capitães e técnicos votam por meio de um aplicativo oficial da Fifa, enquanto jornalistas e fãs podem participar através do site oficial da entidade. Este sistema garante uma distribuição equitativa dos votos entre os quatro grupos de eleitores, cada qual representando 25% da decisão final. Essa estrutura assegura uma avaliação diversificada e abrangente das performances no futebol.

Desde sua criação em 1991, o prêmio da Fifa tem sido essencial para reconhecer talentos excepcionais no cenário mundial. Inicialmente unificado com a Bola de Ouro, desde 2016 o evento ocorre sob o nome “The Best”, reafirmando sua independência. Ao longo dos anos, renomados jogadores brasileiros como Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foram laureados, destacando a influência do Brasil no futebol internacional.

Apesar do prestígio associado ao The Best, o prêmio não está isento de controvérsias. A recente vitória de Rodri na Bola de Ouro suscitou debates acalorados sobre critérios de escolha. Além disso, a ausência de Lionel Messi na última cerimônia após sua vitória levanta questões sobre a percepção dos jogadores em relação à premiação.

Tais elementos evidenciam a complexidade inerente à seleção dos melhores no esporte. A Fifa busca continuamente ajustar seu formato para manter o reconhecimento do The Best em alta conta entre jogadores, técnicos e fãs. Com a edição atual ainda em andamento, as expectativas se voltam para como os resultados refletirão as atuações durante eventos significativos como a Champions League, Copa América e Eurocopa.

A data para a cerimônia de premiação ainda não foi anunciada oficialmente. Contudo, espera-se que seja uma celebração dos talentos que brilharam ao longo do ano. Em suas mais de três décadas de existência, o The Best continua a ser uma plataforma vital para exibir os extraordinários talentos do futebol global, inspirando jogadores e torcedores mundo afora.