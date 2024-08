Vini faz de pênalti, e Real busca empate com Las Palmas

O Real Madrid empatou com o Las Palmas por 1 a 1 nesta quinta (29), no estádio Gran Canaria, encerrando os jogos da terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Moleiro fez para o time da casa e Vini Jr. empatou. O espanhol marcou antes dos cinco minutos de partida e o brasileiro fez de pênalti no segundo tempo. No fim do jogo, Endrick mandou duas finalizações para fora e o Las Palmas viu um gol anulado.

Os merengues estão na 5ª colocação da La Liga com 5 pontos, 4 a menos do que o líder Barcelona. O Las Palmas ainda não venceu e é o 16º, com 2 pontos.

O Real Madrid volta a jogar no domingo (1), em casa, contra o Betis. O Las Palmas visita o Alavés, também no domingo.

O JOGO

Mandantes surpreendem no início. O time que lutou contra o rebaixamento na última temporada do Espanhol fez um ótimo primeiro tempo contra os atuais campeões. O ataque do Las Palmas deixou a zaga merengue perdida e Moleiro abriu o placar logo no começo da partida. O time de Madrid pareceu não se encontrar no jogo, apesar de ter finalizado com perigo em duas oportunidades.

Real Madrid pressiona e empata. Depois de minutos do Real dominando as jogadas ofensivas, o zagueiro Suárez tocou na bola com a mão após desvio de Arda Güler na pequena área. O árbitro não hesitou para marcar o pênalti e Vini Jr. fez ótima cobrança para deixar tudo igual.

Brasileiros em campo. Vini Jr. e Militão foram titulares, e Carlo Ancelotti voltou com Rodrygo para o segundo tempo. Os dois atacantes, junto com Mbappé, passaram a dar trabalho para Cillessen, que salvou com boas defesas. Endrick entrou na reta final no lugar de Vini Jr. e, no primeiro lance com a bola, finalizou para fora. O camisa 16 ainda teve chance de marcar de cabeça nos acréscimos após cruzamento de Guler, mas a bola passou à esquerda do gol.

Gol anulado no final. O Las Palmas chegou a comemorar o gol da vitória, mas a jogada foi anulada por impedimento no início do lance.

LANCES DE DESTAQUE

1×0. Aos 4 minutos do primeiro tempo, McBurnie passou por Rudiger e tocou para Moleiro. O jogador espanhol escapou de Tchouaméni, deixou Militão para trás e finalizou cruzado no fundo do gol.

1×1. Vini Jr. empatou de pênalti aos 23 do segundo tempo. O brasileiro bateu firme no canto esquerdo e Cillessen acertou o canto, mas a bola balançou a rede.