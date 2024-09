Vinhedos, teatro infantil gratuito, shows e mais: veja agenda cultural de SP

A agenda cultural nas instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo entre os dias 7 e 13 de setembro está repleta de eventos imperdíveis. São Paulo se destaca na inovação vinícola nacional, e o Governo Estadual lançou a plataforma Rotas do Vinho , com experiências que mostram a diversidade e riqueza da vitivinicultura paulista.

Para os amantes do teatro infantil, o Teatro Sérgio Cardoso oferece espetáculos gratuitos nos dias 8 e 10 de setembro. E, no dia 13, Tatuí recebe recitais e um show da cantora Tetê Espíndola; enquanto o Theatro Municipal de São João da Boa Vista apresenta a Banda Mais Bonita da Cidade, como parte da 47ª Semana Guiomar Novaes.

Essas e outras atividades podem ser conferidas na plataforma

Rotas do Vinho

Onde? Em todas as regiões do estado.

Em todas as regiões do estado. Quando? O ano todo.

O Governo paulista reuniu vinícolas espalhadas para fomentar o enoturismo, além de promover o desenvolvimento local e regional dos destinos e dos produtores de vinho.Ao todo, 66 vinícolas fazem parte do novo programa. São cinco rotas com 55 vinícolas, e mais 11 enodestinos em dez municípios. Cada uma das rotas oferece uma experiência única, revelando a diversidade e a riqueza da vitivinicultura paulista. Uma jornada de sabores, paisagens e cultura.

7 de setembro no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº – Luz, São Paulo.

Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº – Luz, São Paulo. Quando? 07 de setembro, das 9h às 20h30.

O destaque da programação é a projeção mapeada “O Museu é o Fluxo”, às 19h30, na fachada da Estação da Luz. O vídeo artístico, resultado do projeto “Encontros dissidentes”, será exibido continuamente por uma hora. O projeto envolveu 12 jovens de 16 a 25 anos em um programa de formação em arte digital. Haverá também shows de Aryani Marciano (16h) e Pagode na Lata (18h), além de projeções audiovisuais na torre da Estação da Luz. Por fim, o público poderá ver, até às 16h30, a exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil”.

Gratuito.

Domingo com arte

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski. Quando? 8 de setembro, das 10h às 11h.

O objetivo é permitir que o público veja o processo artístico ao vivo e que os artistas apresentem suas obras. Neste mês, a artista plástica Liderale participará do evento.

Gratuito.

Teatro infantil gratuito

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? 8 e 10 de setembro, às 11h e 15h, respectivamente.

O Teatro recebe em setembro as últimas oito companhias que se apresentam por meio do Palco Semente Sabesp. Com uma curadoria de espetáculos de alta qualidade, o projeto oferece ao público a oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão cultural e de se conectar com artistas talentosos. Esta semana, o público poderá assistir “O Lugar de Onde se Vê”, da Cia Ouro Velho (8 de setembro, 11h); e “A Casa Mágica”, de Tatyana Dantas (10 de setembro, 15h).

Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada apresentação e o espaço está sujeito à lotação.

Recitais e show de Tetê Espíndola

Onde? No Centro de Tatuí, atrações no Museu Histórico Paulo Setúbal – Praça Manoel Guedes, 98 – e no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga – na Rua São Bento, 808; já na capital, no Teatro Procópio Ferreira, na R. Augusta, 2823 – Cerqueira César.

No Centro de Tatuí, atrações no Museu Histórico Paulo Setúbal – Praça Manoel Guedes, 98 – e no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga – na Rua São Bento, 808; já na capital, no Teatro Procópio Ferreira, na R. Augusta, 2823 – Cerqueira César. Quando? 11 a 13 de setembro.

No dia 11 de setembro, às 16h, haverá o “Recital: Violão em Pauta” com estudantes do Conservatório de Tatuí, no Museu Histórico Paulo Setúbal, com entrada gratuita. Às 20h, acontece o “Recital: Pratas da Casa”, com os formandos em Canto Lírico e Violão Erudito, no Teatro Procópio Ferreira. No dia seguinte, está programado o “Recital de Performance Histórica”, às 13h, no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga, com entrada franca. Às 20h o “Recital de Estudantes: Sopros-Madeiras, Cordas & Piano Colaborativo” traz as pianistas Milena Lopes e Deborah Melissa, no Procópio Ferreira. Já no dia 13 de setembro, às 20h, o Teatro recebe a cantora e compositora Tetê Espíndola. Os ingressos para a apresentação custarão R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), pelo link .

Revelando SP na capital

Onde? Parque da Água Branca, na Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda, São Paulo.

Parque da Água Branca, na Av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda, São Paulo. Quando? Entre os dias 12 e 15 de setembro, a partir das 10h.

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, retorna à capital do estado.O cantor Almir Sater e Os Originais do Samba estão confirmados para o evento. O festival vai reunir mais de 182 participantes, representando 114 municípios de 14 regiões paulistas. Serão 85 stands de artesanato e 52 de culinária. E, por fim, 45 representantes das mais diversas manifestações culturais paulistas vão se apresentar ao longo do evento, com música, dança e muito mais.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Atrações nas Fábricas de Cultura

Onde? Fábricas de Cultura do Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento; do Jardim São Luís, na R. Antônio Ramos Rosa, 651; e da Vila Nova Cachoeirinha, na R. Franklin do Amaral, 1575.

Fábricas de Cultura do Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento; do Jardim São Luís, na R. Antônio Ramos Rosa, 651; e da Vila Nova Cachoeirinha, na R. Franklin do Amaral, 1575. Quando? 12 de setembro, às 14h e 15h.

Quem for de dança, a Cia. Cisne Negro se apresenta, no Capão Redondo, no dia 12, às 15h, com os espetáculos “Mañana de Reyes” e “Calunga”, ambos explorando tradições folclóricas brasileiras.No mesmo dia, às 15h, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís recebe o espetáculo circense “Tarântula transita!” de Vulcânica Pokaropa, inspirado na Operação Tarântula.E na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, às 14h, Luma Oliveira oferece uma aula show de Jazz Dance, ao som de Zezé Motta e Elza Soares, com acessibilidade em Libras.

Gratuito.

Não é necessário se inscrever.

A Banda Mais Bonita da Cidade

Onde? Theatro Municipal, na Praça da Catedral, 22 – São João da Boa Vista, São Paulo.

Theatro Municipal, na Praça da Catedral, 22 – São João da Boa Vista, São Paulo. Quando? 13 de setembro, às 20h.

A 47ª Semana Guiomar Novaes, que acontece entre 13 e 22 de setembro em São João da Boa Vista, contará com mais de 30 atrações gratuitas. Este evento é uma homenagem fundamental à rica herança cultural paulista.Animando a noite do dia 13, a Banda Mais Bonita da Cidade, formada em 2009, é uma banda brasileira de indie rock que ganhou notoriedade dentro e fora do país com o videoclipe da música “Oração” (2011).

Gratuito.

Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes da atração.

Cada pessoa pode retirar apenas 2 ingressos

Clube do Filme do Livro: Persépolis

Onde? Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo.

Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo. Quando? 12 de setembro, às 19h.

O Clube do Filme do Livro é o programa mensal do MIS que reúne cinema e literatura. A cada mês, um convidado elege um filme baseado em um livro, e o museu exibe a produção, seguida de um bate-papo.A edição de setembro exibirá o filme “Persépolis” (2007), baseado no quadrinho homônimo lançado em 2000 pela escritora e desenhista iraniana Marjane Satrapi. A convidada do mês, Mariana Carraro Salomão, foi responsável pela escolha do título e participa de um bate-papo com a plateia após a sessão.

Gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

102 anos da Bolsa Oficial de Café

Onde? Museu do Café, na R. Quinze de Novembro – Centro, Santos.

Museu do Café, na R. Quinze de Novembro – Centro, Santos. Quando? De 7 a 28 de setembro, aos sábados, das 16h às 17h.

Para comemorar os 102 anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café, durante o mês de setembro, o Museu disponibilizará o icônico Salão do Pregão para ocupações artísticas de instituições de dança.A programação inclui: no dia 07, um Laboratório de Flamenco; no dia 14, atividades com o estúdio Khawala Danças e Bem-Estar; no dia 21, atrações com a Associação TAVMA; e dia 28, o Studio de Dança Fabiani Costa comanda a festa.