Vilazinha de Natal: O seu próximo destino turístico em São Paulo

Até dia 6 de janeiro, a cidade de São Paulo receberá o ‘Natal na Vilazinha de Belém’, um ponto turístico gratuito aberto à visitação do público com o objetivo de celebrar o Natal. Neste ano, o destaque do evento será a possibilidade dos visitantes fazerem parte da história do surgimento da data.

A experiência imersiva funcionará por meio de um tour guiado nos diversos cenários da Vilazinha de Belém, que acompanha um contador de histórias para manter os visitantes entretidos. Aos finais de semana, a partir das 19h, acontecerão apresentações com coreto e solistas. Ao fim da experiência, os visitantes ganharão um livreto, ilustrado pelo @ascrônicasdewesley, que relata a história do Natal em quadrinhos com diversas atividades para as crianças.

Montado ao lado da estação de metrô São Paulo-Morumbi, a atração funcionará todos os dias, das 18h às 22h. O tour guiado estará disponível de quinta a domingo, das 18h às 22h, exceto nas vésperas 24 e 31 de dezembro.

SERVIÇO

Quando: De 01/12 a 06/01/24 (exceto nas vésperas 24 e 31 de dezembro)

Horário: Todos os dias, das 18h às 22h.

Onde: Av. Prof. Francisco Morato, 2390, Butantã, São Paulo – SP (ao lado da estação de metrô São Paulo-Morumbi)

Valor: Gratuito