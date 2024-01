Vila Sá recebe sexta Escola Parque de Santo André com campo modernizado

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta quinta-feira (18) mais uma Escola Parque, desta vez na Vila Sá. Com a entrega deste equipamento, a população poderá aproveitar atividades de educação, cultura, esporte e lazer em um único local.

As intervenções contemplaram a revitalização do Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Sá, da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Maria Cecília Dezan Rocha, além do entorno destes equipamentos, incluindo a requalificação da área verde, a construção de mais um campo de gramado sintético e as manutenções das vias próximas.

“É um pacote de infraestrutura que a gente conseguiu tirar do papel nessa região que, claro, ainda tem suas demandas, mas a gente vai continuar evoluindo. É o 14° campo e a sexta Escola Parque, projeto que alia educação, qualidade de vida, prática esportiva e ações sociais, que muitas vezes tiram tantas crianças do caminho que não é o correto. É uma ferramenta de transformação social, não só de mudança do ponto de vista estrutural”, afirmou o prefeito Paulo Serra durante a cerimônia de inauguração, pouco antes do jogo realizado entre um time da Prefeitura – que contou com a presença do chefe do Paço andreense – e o União Vila Sá.

Antes da Escola Parque Vila Sá, foram inauguradas as unidades Cata Preta, Parque Erasmo, Santo Alberto, Aclimação e Palmares.

“A gente está transformando esse lugar que tinha várias necessidades. Estamos conseguindo, com sensibilidade, entender todos esses problemas, ver quais eram os anseios da comunidade aqui do entorno e nós trabalhamos bastante para transformar em realidade, isso é muito bacana, muito gratificante para nós. Queremos que a população use esse espaço e que cuide dele, que ajude a cuidar. Se aproprie daqui, porque a gente faz com muito carinho”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti Filho.

No Cesa foram realizadas as reformas dos vestiários, além da pintura e adequação da drenagem externa. Já na Emeief a obra foi mais complexa, com instalações de piso de granilite no pátio e vinílico nas salas de aula (que ainda ganharam colmeias), implementação de playground com piso emborrachado, pintura interna e externa, manutenção elétrica, troca da cobertura, reforma na quadra, nos banheiros e na cozinha e troca das portas.

“Equipamentos como este são exemplos de ferramentas para o desenvolvimento da cidadania ao promoverem uma aproximação entre a sociedade e o ambiente escolar. Neste espaço o diálogo entre escola e família é inquestionável e essas são as duas instituições fundamentais para o desenvolvimento das crianças”, reforçou o secretário de Educação, Almir Cicote.

Por sua vez, a área verde que fica em volta ganhou uma pista de caminhada, equipamentos para alongamento, academia ao ar livre, espaço pet, parquinho, espaço multiuso, quadra poliesportiva, áreas de convivência com bancos e mesa, reformulação de canteiros de vegetação – plantio de rasteiras, arbustos e árvores – e a grandiosa construção do campo sintético com iluminação LED.

O viveiro municipal da Prefeitura de Santo André forneceu 322 árvores, 65 palmeiras, aproximadamente 5 mil metros quadrados de forração e realizou o transplante de dez árvores.

Campo – Este é o 14º campo modernizado entregue pela Prefeitura de Santo André desde 2017. O espaço tem área de jogo de 80 x 50 metros, conta com alambrado, banco de reservas e terá como administrador o União Vila Sá, um dos mais tradicionais e vencedores times do futebol de várzea andreense. Antes dele foram modernizados os campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba e GEJU (Jardim Utinga).

“Quero agradecer ao prefeito Paulo Serra por nos proporcionar esse momento especial na minha vida e na de toda essa comunidade, não só do Vila Sá, como Camilópolis, Utinga, Vila Metalúrgica, Santa Teresinha. Fico feliz e emocionado demais”, afirmou Juninho, presidente do União Vila Sá.

Drenagem – Por se tratar do ponto mais baixo da Vila Sá e ter ao lado o Córrego Oratório (que deságua no Tamanduateí, na Avenida dos Estados), o bairro recebeu a construção de um canal de amortecimento paralelo ao curso do rio (que passou por processo de desassoreamento no trecho), além da implantação de uma comporta.

Foi ainda construído um dique e houve a readequação do sistema de drenagem e captação de águas pluviais das duas ruas próximas: Planaltina e Tremembé, que receberam também pavimentação, guias, sarjetas e reconstrução das calçadas danificadas. Foram feitas ainda a pavimentação do estacionamento em frente ao Cesa e um acesso ao campo de futebol.