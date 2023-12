Vila Sá recebe pacote de obras de educação, lazer e drenagem

Os moradores da Vila Sá, Vila Metalúrgica, Utinga, Camilópolis e região estão muito perto de receber uma grandiosa estrutura de educação, cultura, esporte e lazer. A Escola Parque Vila Sá está em fase final de obras e vai integrar o Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Sá, a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Maria Cecilia Dazan Rocha, um campo de futebol modernizado com gramado sintético e iluminação LED, pista de caminhada, playground, academia, pet place e muita vegetação.

Além disso, os problemas ocasionados pelas chuvas no último verão deverão ser minimizados imediatamente com as obras de drenagem realizadas dentro, nas margens e vias próximas ao Córrego do Oratório, no ponto mais baixo da Vila Sá, que faz divisa com São Paulo. A ideia é impedir que o acúmulo de água invada as residências e imóveis próximos, causando transtornos (principalmente nas ruas Planaltina e Tremembé).

“Essa é mais uma Escola Parque que a gente está tirando do papel, promovendo mais esporte, cultura e lazer. Está ficando lindo demais. Tudo isso à disposição da nossa gente dessa região a partir do início do ano que vem, para o pessoal poder aproveitar”, comprometeu-se o prefeito Paulo Serra, que esteve no local acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti Filho, e do adjunto da pasta, José Antônio Ferreira.

O Cesa Vila Sá e a Emeief Professora Maria Cecilia Dazan Rocha estão passando por revitalização. Das estruturas existentes, a quadra poliesportiva foi modernizada. Ao lado, onde antigamente existiam lagos, foi realizado aterramento para construção de um campo de futebol com gramado artificial, torres de iluminação LED e bancos de reservas. Ao redor, uma pista de caminhada com paisagismo, mesas e bancos, academia ao ar livre, pet place e playground.

Este será a quinta Escola Parque de Santo André. Antes, foram instauradas as unidades Cata preta, Santo Alberto, Erasmo e Palmares. Já com relação ao campo, será o 14º modernizado na cidade, após as mesmas obras terem sido realizadas nos campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba e GEJU.

Já as obras de drenagem contemplam redirecionamento de esgoto, implementação de um mini piscinão (ao lado do curso do Córrego do Oratório, que deságua no Tamanduateí, na Avenida dos Estados), instalações de comporta e válvula, desassoreamento do córrego e erguimento de espécie de barreira (dique) para impedir que a água transborde para o entorno. Ainda serão promovidos o asfaltamento da Rua Planaltina e a extensão da Rua Tremembé – que vai impactar também na mobilidade urbana.

“A gente investiu muito para evitar as enchentes nessas ruas no entorno, onde tinha acúmulo de água. Mudamos a forma de drenagem de todo o bairro, fizemos as ligações junto à Sabesp. Então são obras de infraestrutura, drenagem e combate às enchentes”, finalizou o prefeito Paulo Serra.