Vila Plural recebe Warley Santana em 9 de dezembro

No próximo dia 9 de dezembro, sábado, às 18h, o Vila Plural, o primeiro hub de entretenimento criativo do país, recebe Warley Santana. No encontro, que será gratuito, o artista compartilhará os bastidores de sua carreira e contar suas realizações na interpretação e ventriloquia.

Conhecido por sua incrível versatilidade, Warley Santana é muito mais do que um ventríloquo talentoso. Com passagens marcantes pelo CQC (Band) e atualmente brilhando no programa “Tá Certo?” (TV Cultura), conquistou o coração do público com seu carisma e habilidades únicas.

Além de suas performances no Brasil, Warley levou seu espetáculo de ventriloquia para além das fronteiras. Ele abriu shows para nomes de peso como Alice in Chains, nos EUA, e Coldplay no estádio do Morumbi. Sua arte transcende barreiras geográficas, encantando plateias ao redor do mundo, chegando ao Japão, por exemplo.

Sobre o Vila Plural

O Vila Plural é o primeiro hub de entretenimento criativo do país, com entrada gratuita e diferentes atrações simultâneas ligadas a cultura urbana como arena gamer, skate plaza para iniciantes, galeria de street art, espaço para Web3 com metaverso e NFTs, feiras de economia criativa, e uma vasta programação cultural com exposições, talks, performances e pocket shows.

O espaço funciona de terça a sábado, das 12h às 22h, aos domingos das 12h às 20h. O hub mantém de forma fixa atividades como aulas de skate para iniciantes com a Escola Brasileira de Skate, arena gamer experience, galeria de arte Alma da Rua, exposições do coletivo SHN, metaverso e cultura digital com a NFT Brasil, além de feiras temáticas.

Serviço

Local: Shopping Vila Olímpia, 2º Piso – Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia – São Paulo.

Data: 09/12/2023. Sábado, às 18h.

Classificação: Livre.

Entrada Gratuita.