Vila Plural promove Oficina de Arte em Colagem da Belca em 14 de dezembro

O Vila Plural, o primeiro hub de entretenimento criativo do país, promove a primeira Oficina de Arte em Colagem da Belca, no dia 14 de dezembro, quinta-feira, das 18h às 21h. O investimento é de R$350,00 e as vagas limitadas podem ser adquiridas na plataforma Sympla. A atividade é uma experiência imersiva e prática conduzida pela artista, mas o foco está na jornada criativa e na interpretação pessoal da arte de cada participante.

A Oficina de Arte em Colagem com a artista Belca oferece uma experiência única utilizando materiais simples, como papéis, cola e tesoura, explorando um mundo de papéis especiais para diversas expressões artísticas. A dinâmica começa com uma apresentação dos suportes utilizados pela artista em suas obras profissionais, incluindo uma variedade de papéis em marcas, gramaturas e cores.

Os participantes experimentam atividades práticas, envolvendo o processo de recorte para descobrir formas e objetos em sua obra. Belca compartilha suas técnicas, proporcionando uma imersão sensorial e relaxante. À medida que a oficina avança, são definidas paletas de cores, culminando no momento da composição, onde os participantes podem montar e remontar suas obras de diferentes maneiras até encontrar a combinação perfeita, proporcionando uma sensação contagiante e prazerosa de bem-estar. Para participar não é necessário nenhum conhecimento artístico e todo o material já está incluso no valor do ingresso, desde o que será usado para a colagem até uma moldura para o quadro no tamanho A3.

Entre os principais benefícios transformadores e de bem-estar promovidos pela atividade estão o trabalho com conteúdos como expressão emocional, autoconhecimento, redução do estresse, desenvolvimento da criatividade, integração e autoestima.

Sobre o Vila Plural

O Vila Plural é o primeiro hub de entretenimento criativo do país, com entrada gratuita e diferentes atrações simultâneas ligadas a cultura urbana como arena gamer, skate plaza para iniciantes, galeria de street art, espaço para Web3 com metaverso e NFTs, feiras de economia criativa, e uma vasta programação cultural com exposições, talks, performances e pocket shows.

O espaço funciona de terça a sábado, das 12h às 22h, aos domingos das 12h às 20h. O hub mantém de forma fixa atividades como aulas de skate para iniciantes com a Escola Brasileira de Skate, arena gamer experience, galeria de arte Alma da Rua, exposições do coletivo SHN, metaverso e cultura digital com a NFT Brasil, além de feiras temáticas.

Sobre a artista e idealizadora Belca

As obras da artista paulistana são resultado de uma profunda pesquisa criativa, da luta para superar o Burnout e da busca pelo equilíbrio por meio da arte. É uma verdadeira profusão de formas e cores com inspiração na natureza, cujo ponto de partida é um original método de composição em recorte e colagem em papel, responsável por levar ao público uma arte repleta de significado, bem-estar e harmonia. Em seu processo criativo, fruto de uma ampla busca conceitual, Belca procura unir técnica, sentimento, prazer e liberdade para compor.

Belca, além disso, vem realizando outro importante trabalho, que extrapola o mundo da arte e desde 2022, é embaixadora da campanha Janeiro Branco, campanha que tem por objetivo promover a cultura da saúde mental e do bem-estar emocional na sociedade.

Serviço

Local: Shopping Vila Olímpia, 2º Piso – Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia – São Paulo.

Data: 14/12/2023. Quinta, das 18h às 21h.

Investimento: R$350,00.

Link para compra: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-arte-em-colagem-com-a-

artista-belca-na-vila-plural-14-12-23/2273283

Dúvidas e informações pelo Whatsapp: (11) 97277-1176 – Felipe