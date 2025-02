Vila Mariana recebe ações do Cate Móvel nesta quarta (19) e quinta-feira (20)

Os moradores da região da Vila Mariana irão contar nessa quarta e quinta-feira, respectivamente, 19 e 20 de fevereiro, com unidade móvel do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. O atendimento ocorrerá na sede do Projeto Solidariedade com Arte e os interessados terão acesso a oportunidades de emprego, orientações sobre capacitação profissional, como baixar a carteira de trabalho digital, entre outros. Os atendimentos ocorrem, das 9h às 15h, bastando apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Haverá distribuição de senhas.

Quem passar pelo local ainda poderá participar de oficinas de geração de renda com a técnica de mosaico. Um treinamento para preparação de superfícies em obras de pequeno porte, também será oferecido durante o evento gratuito. Outro destaque, será a presença de uma equipe de cabeleireiros e barbeiros que atenderão os participantes, que se interessarem em repaginar o visual.

O espaço também se dedica à capacitação de aproximadamente 25 beneficiários do POT – Programa Operação Trabalho, da Prefeitura de São Paulo, na técnica de mosaicos e pequenos reparos na construção civil. Recentemente, os participantes estiveram envolvidos na construção de um painel na nova estação Varginha da CPTM, na zona sul da Capital. Outro projeto em andamento é a revitalização da Praça Lions Jardim São Paulo, na região do Tucuruvi.

Nessa reta final de fevereiro, o Cate Móvel ainda passa pelas regiões leste e oeste, em bairros como Parque Savoy City, Água Branca e Jardim Cláudia.

Projeto

Desde 2003, o Projeto Solidariedade com Arte está em atividade na Capital, utilizando a arte do mosaico como ferramenta de inclusão e empoderamento. Iniciado com a parceria da Votorantim Futuro em Nossas Mãos, o projeto nasceu com o propósito de proporcionar a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de se expressar, desenvolver habilidades artísticas e reconstruir suas trajetórias.

O mosaico, composto por pequenas peças que se unem para formar uma obra singular e vibrante, simboliza a essência do projeto: a união de diversas histórias e experiências para criar um todo repleto de significado. Cada participante, assim como cada fragmento do mosaico, tem seu valor único e contribui para a construção de uma comunidade mais solidária e inclusiva.

Serviço

Cate Móvel – Programação em Fevereiro

Zona Sul

Data: 19 e 20 de fevereiro

Local: ONG Projeto Solidariedade com Arte

Endereço: Rua Corredeira, 26 – Vila Mariana

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate

Data: 24 e 25 de fevereiro

Local: CAEM Carolina Maria De Jesus

Endereço: Rua Alice de Castro, 106 – Vila Mariana

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate

Zona Leste

Data: 19 a 21 de fevereiro

Local: Instituto Andréa Molina

Endereço: Rua Elpídia Gomes de Oliveira, 81 – Parque Savoy City

Horário: 09h às 15h

Participante: Cate

Data: 24 a 26 de fevereiro

Local: CIAP São Patricio

Endereço: Rua Vera, 326 – Vila Granada – São Paulo

Horário: 09 às 15h

Participante: Cate

Data: 27 de fevereiro

Local: Fundação Portas Abertas

Endereço: Rua Maria das Dores, 78 – Penha de França

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Zona Oeste

Data: 19 de fevereiro

Local: UBS Vila Borges

Endereço: Rua Jacinto de Morais, 22 – Jardim Cláudia

Horário: 09 às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 20 e 21 de fevereiro

Local: CTA 08 Lapa

Endereço: Rua Cap. José Inácio do Rosário – Água Branca

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate

Data: 24 até 26 de fevereiro

Local: Instituição Centro Social Santo Dias – MSE

Endereço: Rua Grauçá, 449 – Vila Sonia

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate