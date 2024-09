Vila Isabel terá shows gratuitos de Gabrielzinho do Irajá e Marquinho Diniz

O Shopping Boulevard está completando 28 anos e, para celebrar, o Festival de Boteco vai ocupar o Terraço Boulevard nos dias 28 e 29 de setembro, a partir das 14h. O local vai virar ponto de encontro para quem curte boa comida, samba e, claro, aquele chope gelado que não pode faltar. O evento reunirá música, gastronomia, recreação infantil e diversos expositores, oferecendo uma experiência completa para toda a família.

Com entrada gratuita, o festival será embalado por shows de samba com grandes nomes como Gabrielzinho do Irajá e Marquinho Diniz. Trazendo toda a energia da boemia carioca, o cantor e compositor Gabrielzinho comandará a famosa roda “Samba do Milionário” e promete agitar o público no sábado com clássicos do samba carioca, a partir das 17h. No domingo é a vez de Marquinho Diniz, filho do saudoso Monarco e autor do clássico “Caviar”, trazendo toda a tradição do samba a partir das 17h.

Para Isabela Barbosa, coordenadora de Marketing do Shopping Boulevard, a ideia é criar um ambiente que una os moradores do bairro e celebre a história do shopping: “Estamos muito animados em comemorar os 28 anos do shopping com um evento que mistura tudo o que o carioca mais ama: boa comida, música de qualidade e diversão para toda a família. Trazer artistas como Gabrielzinho do Irajá e garantir um espaço especial para as crianças é uma forma de oferecer uma experiência completa e memorável para todos”.

Para garantir a diversão e o conforto de toda a família, além das atrações musicais o festival traz ainda recreação infantil nos dois dias, a partir das 15h, com atividades dedicadas às crianças e uma área kids especialmente montada para os pequenos. Ao longo do dia, DJs vão animar o espaço, criando um clima perfeito para um evento ao ar livre. Além disso, a segurança também será uma prioridade: o shopping oferece um ambiente controlado, confortável e seguro para as famílias aproveitarem o fim de semana de lazer com tranquilidade.

“É uma honra estar apoiando a festa de aniversário do Shopping Boulevard. Não tem comida mais gostosa e clima mais com cara de Rio de Janeiro que o de boteco para fazer uma festa. Caviar aqui só no samba de Marquinhos Diniz, que faz show de graça no domingo. O programa é para a família toda e vai ser só alegria.” acredita o criador do evento, o produtor cultural Gustavo Goldani. A empresa de Gustavo comanda eventos pelo Rio há mais de 15 anos com destaque para Wine Festival, Feira Vida Liberta, raves eletrônicas e a celebração do Yoga Day, com apoio do Consulado da Índia.

Além da música e da gastronomia, o festival contará com expositores de moda, acessórios e cosméticos, trazendo ainda mais opções para os visitantes. O evento é gratuito, com resgate do acesso pelo aplicativo do shopping.

O Shopping Boulevard como parte da essência de Vila Isabel

Localizado em Vila Isabel, o Shopping Boulevard é um empreendimento importante para a região desde sua inauguração, em setembro de 1996. Ele surgiu como o primeiro shopping da Grande Tijuca, suprindo a necessidade de um centro de compras e lazer na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao longo dos seus 28 anos de existência, o shopping se tornou uma referência não só para os moradores de Vila Isabel, mas também para os frequentadores de bairros vizinhos.

Ao longo dos anos, o Shopping Boulevard se adaptou às mudanças e necessidades da região, integrando novas lojas, serviços e áreas de convivência, sempre mantendo um forte vínculo com o bairro.

Aleza Vila celebra aniversário do Shopping Boulevard com samba e feijoada

Em comemoração ao aniversário do Shopping Boulevard, o Aleza Vila preparou uma agenda especial para o final de semana. Na sexta-feira, dia 27, o samba será comandado por Rogerinho Ratatuia, enquanto no sábado, dia 28, é a vez de Márcio Bragança, com a participação da passista Raissa de Araujo.

No domingo, as festividades continuam com a bateria Ritmo Quente, passistas, e o samba de Alex Ribeiro. Tudo isso com uma deliciosa feijoada sendo servida por R$59 o prato. Os ingressos para a feijoada já estão disponíveis no Sympla.

Programação musical e infantil

Sábado (28/09)

14h: Início com DJ

15h e 16h: Oficinas de recreação infantil

17h: Roda de Samba com Gabrielzinho de Irajá

18h30: DJ

19h30: Roda de Samba com Gabrielzinho de Irajá (segundo set)

21h: encerrando até 22h

Domingo (29/09)

14h: Início com DJ

15h e 16h: Oficinas de recreação infantil

17h: Roda de Samba com Marquinho Diniz

18h30: DJ

19h30: Roda de Samba com Marquinho Diniz (segundo set)

20h30: encerrando o evento até 21h

Serviço:

Festival de Botecos – Aniversário de 28 anos do Shopping Boulevard*

Data: 28 e 29 de setembro

Horário: Sábado, das 14h às 22h; Domingo, das 14h às 21h

Local: Terraço Boulevard – Shopping Boulevard, 6º piso

Entrada: Gratuita, com resgate do acesso pelo app do shopping

Recreação infantil e área kids disponíveis