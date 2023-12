Vila do Doce recebe programação especial do Natal Mágico de Ribeirão Pires neste sábado (16)

O Natal Mágico de Ribeirão Pires, que reuniu mais de 10 mil visitantes em seu primeiro fim de semana, continua neste sábado (16) com programação encantada que vai tomar conta da Vila do Doce, localizada na região central da cidade, a partir das 16h. O roteiro de atividades reunirá apresentações das bandas das igrejas evangélicas da cidade, cantata de natal com coral e inauguração de monumento cristão.

Além das apresentações e decoração de natal, a Vila do Doce também abrirá espaço para trenzinho da alegria, de sexta a domingo, das 17h às 22h, e casinha do Papai Noel, às sextas – das 18h às 21h – sábados – 15h às 21h – e domingos – 14h às 18h, até a véspera de natal.

Corrida Natalina – Night Run – ainda no sábado, o Complexo Ayrton Senna (Avenida Valdírio Prisco, 193 – Centro) sediará nova edição do Corrida Natalina – Night Run. A prova, realizada pelo Mazza Eventos com apoio da Prefeitura, terá percursos de 7Km e percorrerá as principais vias da cidade, como a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, Capitão José Gallo, Kaethe Richers, João Domingues de Oliveira e Francisco Monteiro.

Programação Natal Mágico

Sábado, 16 de dezembro | A partir das 16h

16h – Apresentações de Natal com Bandas das Igrejas Evangélicas da Cidade e Cantata de Natal com Coral

Rua Boa Vista, S/N – Centro

19h – Inauguração Monumento Cristão

Rua Boa Vista, S/N – Centro

21h – Largada Night Run – Corrida e Caminhada Noturna de Natal

Complexo Ayrton Senna, Avenida Valdírio Prisco, 193 – Centro

Casinha do Papai Noel até 24/12:

Vila do Doce: Rua Boa Vista, S/N – Centro

Sexta: 18h às 21h

Sábado: 15h às 21h

Domingo: 14h às 18h

Trenzinho da alegria até 23/12:

Vila do Doce: Rua Boa Vista, S/N – Centro

De sexta a domingo, das 17h às 22h