Vila do Doce recebe Caravana Enel até sexta-feira (22)

Até sexta-feira (22), os clientes da Enel Distribuição, concessionária de energia elétrica que atende Ribeirão Pires, terão a chance de ser atendidos na unidade móvel da concessionária de energia elétrica. O veículo está estacionado na Vila do Doce (localizada à Rua Boa Vista, s/nº – Centro), das 9h às 16h.

Moradora do Bosque Santana, Eli Soares Coelho Sato aproveitou a facilidade da unidade itinerante estar na Vila do Doce para esclarecer dúvidas. “Vi na Internet que eles estariam aqui no Centro e precisava de informações sobre mudança de titularidade de conta. Então acabei economizando bastante do meu tempo”, comentou.

O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia por meio de uma van itinerante. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos, ligações novas e TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica). Não é necessário agendar o atendimento.

Sustentabilidade – No dia 22 de março, das 9h às 16h, os clientes da Enel poderão trocar até seis lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras novas, de LED. Para participar, basta levar uma conta de energia recente e um documento com foto.