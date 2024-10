Vila Assunção tem o primeiro restaurante speakeasy de Santo André

Santo André tem um toque de mistério com o Villa das Lhamas, o primeiro restaurante speakeasy do Grande ABC. Escondido na Vila Assunção, o local oferece aos visitantes uma experiência única: um rooftop secreto que combina a rica gastronomia latino-americana com um ambiente exclusivo e reservado. Para chegar lá, o caminho já começa intrigante — é preciso passar por um salão de beleza, pegar um elevador e, finalmente, descobrir o espaço no alto.

Inspirado nos tradicionais bares speakeasy, que surgiram nos Estados Unidos durante a Lei Seca do século XX, o Villa das Lhamas resgata essa atmosfera de segredo e exclusividade. Na época, esses bares operavam de forma clandestina para permitir o consumo de bebidas alcoólicas, proibidas pela legislação. Mesmo com o fim da Lei Seca, a cultura dos speakeasies se manteve viva, e hoje esses espaços são sinônimo de uma experiência diferenciada, onde discrição e sofisticação se encontram.

“Nossa proposta vai além de um lugar exclusivo. Queremos levar nossos clientes em uma verdadeira viagem pelos sabores da América Latina, com pratos que valorizam as tradições locais e drinks que surpreendem”, afirma Robson Alexsandro Ladenthin, sócio do restaurante.

O menu do Villa das Lhamas traz delícias como o tradicional ceviche peruano e croquetas espanholas, além de outras opções latinas que prometem encantar qualquer paladar. E para completar a experiência, um rodízio de vinhos cuidadosamente selecionados harmoniza com os pratos, junto com uma carta especial de drinks.

Quer desvendar esse destino secreto? Siga o Villa das Lhamas no Instagram (@villadaslhamasoficial) e faça sua reserva para viver essa experiência única.

Villa das Lhamas

Endereço: Rua Siqueira Campos, 1000, Santo André, Brasil – 09020-240.

Reservas: (11) 91073-6771

Instagram: @villadaslhamasoficial