Viiixe São Paulo: maior festival de forró e piseiro do Brasil retorna à capital paulista em abril

Consagrado como o maior festival de forró e piseiro do Brasil com grandes nomes da música nordestina invadindo todo o país com ritmo vibrante, VIIIXE retorna à cidade de São Paulo para mais uma edição. No dia 20 de abril (sábado), a capital paulista vai viver uma experiência inesquecível a partir das 12h na Arena Anhembi.

Os shows confirmados no VIIIXE são de Mari Fernandez, Felipe Amorim, João Gomes, Iguinho e Lulinha, Tarcísio Acordeon e Henry Freitas. A estrutura do festival na cidade conta com três setores, sendo “Frontstage” bem à frente do palco, “Pista Besni” e “Pista Open Bar”. O público pode se preparar para cantar e dançar muito.

A edição do VIIIXE em São Paulo é uma realização da Agência InHaus. Para mais informações sobre o evento e as demais edições do festival, acompanhe nos perfis oficiais no Instagram @viiixeforroepiseiro e @viiixesaopaulo.

Serviço – VIIIXE São Paulo

Data: 20 de abril, sábado, a partir das 12h

Local: SAMBÓDROMO DO ANHEMBI – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP

Ingressos: a partir do dia 28 de fevereiro | https://brasilticket.com.br/

Classificação: 18 anos