Viih Tube segue estável na UTI

A influenciadora digital Viih Tube, conhecida por sua participação no reality show Big Brother Brasil 21, permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo. De acordo com um comunicado divulgado por sua assessoria na tarde desta quinta-feira (14), seu estado de saúde é considerado estável, mas ela continua sob monitoramento médico sem previsão de alta.

Eliezer, companheiro de Viih Tube e também ex-participante do BBB, utilizou suas redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre a condição da influenciadora. Ele afirmou que Viih Tube está se recuperando bem e se encontra acompanhada pela mãe na UTI, enquanto ele permanece no quarto hospitalar com o recém-nascido Ravi.

Viih Tube compartilhou nas redes sociais detalhes sobre o nascimento de Ravi, ocorrido no último domingo (12). Após um trabalho de parto prolongado de 19 horas, ela foi submetida a uma cesariana devido a complicações que surgiram durante o procedimento. Ravi nasceu às 19h49, pesando 3.760 kg e medindo 49 cm. A influenciadora relatou que este dia trouxe muitos aprendizados para ela.

Em uma atualização recente, Viih Tube revelou que Ravi necessitou de uma reavaliação médica. A pediatra considerou a possibilidade de encaminhá-lo à UTI, porém, após ser colocado nos braços da mãe, ele apresentou rápida melhora e não precisou ser transferido.

Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, de um ano. As atualizações sobre a saúde da influenciadora e do pequeno Ravi continuam sendo compartilhadas com seus fãs por meio das redes sociais.