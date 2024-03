Viih Tube estreia programa ‘Desabafos da mamãe Tube’

A apresentadora e empresária Viih Tube lançou na última quinta-feira (14) o seu novo programa ‘Desabafos da Mamãe Tube’, com histórias reais sobre a maternidade.

Muito engajada e focada em sua versão mãe, Viih decidiu migrar o quadro de sucesso das redes sociais em uma atração dedicada a falar somente sobre o tema de forma transparente, quebrando todos os tabus e desmistificando teorias prontas desse assunto tão importante para a sociedade.

O objetivo do canal é criar um espaço seguro, onde as mamães que são suas fiéis seguidoras desabafem abertamente sobre seus medos, dúvidas, desafios e histórias vividas, com direito a muita troca de informação e conhecimento único sobre o momento delicado e transformador na vida de milhões de mulheres.

Todas as quintas-feiras, às 18h, um programa novinho com conteúdo interessante e focado em temas e dinâmicas que convidam as espectadoras a refletirem e organizarem seus verdadeiros sentimentos.

Viih Tube compartilhou os “perrengues” que viveu em seu período de amamentação, revelando sofrimentos psicológicos e cobranças por ter que parar de amamentar aos seis meses de vida da sua filha, Lua.

O primeiro programa abordou a temática maternidade solo. Nesse episódio vimos a mamãe Daniela Barbosa França de 27 anos abrindo o coração sobre como é ser mãe solo da pequena Jade de 1 ano e 7 meses.

A apresentadora ressalta a importância de engajar as espectadoras mamães a falarem honestamente sobre cada detalhe dessa rotina e dessa fase inesquecível.

E no próximo episódio, o tema a ser discutido com uma seguidora especial será: ‘Puerpério’. Fiquem ligados!