Viih Tube e Eliezer escolhem show da Galinha Pintadinha para festa de 1 ano da filha Lua

A Galinha Pintadinha é um fenômeno mundial e uma das figuras de maior reconhecimento no mercado de entretenimento infantil, visto que o seu principal canal de comunicação – o YouTube – é o maior canal infantil da plataforma com mais de 40 bilhões de views.

A Popó mais amada do Brasil é também um dos principais temas de festas infantis, e dessa vez fará a alegria da pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, que ganhará um show exclusivo em sua festa de 1 ano, no dia 13 de Abril.

Na ocasião especial, a Galinha apresentará um novo show, com um roteiro adaptado especialmente para o aniversário. O show intitulado “Top 10 da Galinha Pintadinha”, usando uma sátira aos programas de auditório de TV e rádio, apresenta os maiores sucessos da Galinha Pintadinha. Com a presença dos personagens ao vivo no palco, participando de diversas atrações que são comandadas pela nossa Popó, o espetáculo promete encantar não só a criançada presente, mas também os adultos saudosos das cantigas populares.

No dia do evento, a Turma da Galinha Pintadinha promete agitar as redes sociais com conteúdos exclusivos do aniversário da pequena Lua, compartilhando desde os bastidores da montagem até partes do show exclusivo no palco.

Além do YouTube, a Galinha e sua turma lideram o ranking infantil do Spotify, com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais.