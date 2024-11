Viih Tube e Eliezer apresentam Ravi e encanta fãs

Na última segunda-feira, 11 de novembro, nasceu Ravi, o segundo filho do casal Viih Tube e Eliezer, em São Paulo. O parto, realizado às 19h49 por cesariana, trouxe ao mundo um bebê saudável de 3.760 kg e 49 cm. A notícia foi confirmada no dia seguinte pela assessoria de Viih Tube ao portal Gshow, sendo posteriormente celebrada nas redes sociais do casal.

A apresentação oficial de Ravi ao público ocorreu na quarta-feira, 13 de novembro. Em uma publicação na rede social dedicada ao pequeno, os pais compartilharam a primeira imagem do rosto do recém-nascido. O perfil do bebê rapidamente dobrou seu número de seguidores em apenas 24 horas, refletindo o interesse e carinho dos fãs.

Antes da revelação ao público, Viih Tube e Eliezer optaram por um encontro especial entre Lua, a primogênita de 1 ano, e seu irmão mais novo. Apenas após essa interação familiar é que o casal divulgou a imagem do novo membro da família. “Ele é simplesmente um príncipe”, comentou Viih Tube em suas redes.

A chegada de Ravi também chamou a atenção de diversas celebridades brasileiras, que encheram as redes sociais com mensagens de felicitações à família. Nomes como Arthur Aguiar e Anna Rita Cerqueira expressaram encantamento pelo recém-nascido.

Viih Tube relatou detalhes do parto em suas redes sociais, descrevendo o início das contrações na noite anterior ao nascimento. “Às 21h de domingo comecei a sentir contrações… Ele escolheu essa data tão linda pra vir”, compartilhou a influenciadora.

O anúncio da gravidez de Ravi havia sido feito em abril deste ano durante uma participação no programa “Mais Você”. Na ocasião, Lua vestia uma camisa com a mensagem “Promovida à irmã mais velha”, marcando o início dessa nova fase na vida da família.

Com Ravi agora nos braços, Viih Tube e Eliezer compartilham com seus seguidores não apenas as alegrias da maternidade e paternidade pela segunda vez, mas também os desafios e descobertas dessa jornada contínua.