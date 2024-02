Vigilância em tempo real: polícia usa drones para monitorar Carnaval de São Paulo

Milhares de foliões foram às ruas de São Paulo neste sábado (10) para aproveitar os blocos carnavalescos. Muitos não se deram conta, mas a festa foi observada do alto. A Polícia Militar (PM) usou drones e contou com o apoio do helicóptero Águia para fiscalizar e monitorar o deslocamento dos blocos. Os equipamentos foram utilizados para aumentar a segurança dos foliões, além de servir como apoio operacional aos policiais que fazem o patrulhamento em terra.

Conforme a PM, foram deslocados nove núcleos com operadores de drones com capacidade de gerar imagens em tempo real para monitorar os blocos de Carnaval. “As imagens subsidiam as equipes que, juntamente com recursos de inteligência, realizam um diagnóstico da situação em tempo real para prevenir crimes e atuar quando necessário”, disse o capitão Cauê Felipe Mascarenhas.

Para monitorar a movimentação dos turistas e moradores pelos quatro cantos da cidade, a PM fiscalizou os blocos a partir do Centro de Comando e Controle, instalado no Centro de Operação da PM (Copom).

“Com essa integração é possível agregar recursos tecnológicos e de inteligência que abrangem as câmeras fixas, aeronaves e drones para proporcionar uma consciência situacional para auxiliar na tomada de decisão”, comentou o capitão.

Além dos drones que fazem a geração das imagens ao Centro de Comando e Controle, a PM também conta com pelo menos 5 mil câmeras que transmitem o sinal instantâneo para os policiais que fazem o monitoramento da festa. Na capital paulista, três helicópteros ficaram de prontidão para agir em caso de necessidade, conforme a demanda.